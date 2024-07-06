"Он – худшая катастрофа в ее жизни": драматическая и страстная история любви Фриды Кало

Фрида Кало – одна из самых известных художниц мира. Всю ее жизнь боль всегда была рядом, а она продолжала рисовать, ведь пусть живет жизнь. Фрида рассказывала, что перетерпела две катастрофы. Одна из них навсегда привязала к ней боль. А вторая стала любовью жизни.

В День рождения великой Фриды Love 24 рассказывает, что известно о ее личной жизни. Путешествие в прошлое начинается.

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Первая любовь завершилась катастрофой

Первой любовью Фриды стал Алехандр Ариас. Тогда Фрида была еще совсем юной и верила, что впереди – весь мир, который ждет, чтобы услышать ее голос. Край мечтам, в частности, и романтическим чуть не положила жуткая авария. Автобус, в котором ехали Фрида и Алехандр, врезался в трамвай. Фрида получила страшные травмы. Несколько месяцев почти все ее тело было в гипсе. А впереди ждали 30 операций. С тех пор боль стала ее вечным спутником.

Отношения с Алехандром трещали по швам из-за либеральных взглядов Фриды. Однако, чтобы отвлечься от страданий, она рисовала для любимого автопортрет, который впоследствии подарила ему. Фрида хотела, чтобы картина всегда напоминала Алехандру о ней.

Вторая любовь стала катастрофой

Любовью жизни Фриды стал мексиканский художник Диего Ривера. Этот союз был драматическим, страстным, художественным. Два человека отчаянно искали счастья, но оно все время ускользало сквозь пальцы, перемазанные красками.

В моей жизни случилось две большие катастрофы. Одной был троллейбус, а другой – Диего. Диего был худшей,

– впоследствии сказала Фрида.

Впервые будущая пара встретилась, когда Фриде было всего 15. Она, школьница, напросилась наблюдать за работой уже известного и старшего на 20 лет художника. Диего согласился и этим изрядно расстроил свою жену.

Второй раз Фрида и Диего встретились через 6 лет. Он был все еще женат, однако роман все-таки вспыхнул. Фрида показывала Диего свои первые работы и получала от него положительные комментарии. Сначала они влюбились в искусство, а потом – друг в друга.



Свадьба состоялась в Мехико в 1929 году. Тогда Фриде было 22, а Диего – 42. Родители невесты были не в восторге от этого брака. Однако свободолюбивая Фрида поступила так, как считала нужным и желанным.

Диего называли "непригодным для верности". Он крутил многочисленные романы. В конце концов, Фрида, которая мечтала о семье и ребенке, тоже начала изменять: у нее были отношения с самыми яркими мужчинами и женщинами своего времени.

Последней каплей для брака Фриды и Диего стал его роман с ее младшей сестрой Кристиной. Супруги разводятся в 1939, чтобы в 1940 пожениться снова. Эти отношения, полны измен, боли и, очевидно, глубокой привязанности, продолжались до смерти Фриды. Диего рассказал, что в последний вечер своей жизни она подарила ему кольцо.