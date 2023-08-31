Флирт с партнером: почему он может быть полезен для отношений

Между попыткой привлечь партнера и понравиться часто стоит флирт. В серьезных отношениях пары забывают о нем, а он может играть важную роль в их поддержке.

Флирт может дать новую жизнь браку или долговременным отношениям и поддержать эмоциональное здоровье пары. Специалисты выделили несколько аспектов, как именно он может быть полезен.

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Полезный флирт

Со временем отношений та самая яркая искра может угасать. Разжечь ее с новой силой поможет флирт. Он возвращает первоначальное влечение партнеров, когда они были еще на этапе попытки понравиться и завоевать друг друга. Даже кокетливые жесты добавляют романтики в обыденность.

Флирт помогает выйти за пределы обыденности / PickPik

Флирт подразумевает положительные эмоции, игривость и юмор, а значит создает эмоциональную связь между партнерами. Он может помочь снять стресс и на мгновение забыть о бытовых заботах или проблемах извне.

Флирт предполагает общение. Вовлеченность в разговор и искренний интерес партнером помогает прокачать навыки общения друг с другом. А новая информация может вызвать сопереживание, что тоже укрепляет отношения.

Флирт может помочь лучше общаться с партнером/unsplash.com

Прикосновения, подмигивания, улыбки – это те средства, которые используются во флирте во время знакомства. Почему бы их не применить в повседневной жизни? Такие физические проявления чувств еще больше подкрепляют вербальные слова "Я тебя люблю".

Все это увеличивает и самооценку. Во время флирта партнер получает комплименты в свой адрес, а значит усиливается чувство быть желанным.

Флирт может усилить любовь / PickPik

Помните, данные советы индивидуальны. Можно прибегнуть к экспериментам и определить, какие лайфхаки подходят именно вашим отношениям.