5 фильмов о подростковой любви, которые есть онлайн на украинском

Первая любовь – чувство, которое каждый человек запоминает на всю жизнь. Именно об этом замечательном периоде наша следующая подборка фильмов.

Герои этих фильмов влюбляются, ищут себя, переживают первые победы и поражения. У каждого из них своя история, которая отзывается многим.

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"Моя вина"

Ноа вместе с мамой переезжает к своєму богатому отчиму. Девушка покидает родной город, своего парня и друзей. В новом доме она знакомится со сводным братом – дерзким Ником. Сначала они ненавидят друг друга, однако со временем начинают бурлить чувства, которые навсегда изменят их жизнь.

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"Пурпурные сердца"

Кесси Салазар – певица, которая выступает в баре на побережье Калифорнии и мечтает о большой карьере в музыке. Однако у девушки серьезные проблемы со здоровьем – сахарный диабет, для которого нужны дорогостоящие лекарства и постоянные медицинские обследования. Поэтому девушка решается на авантюру и даже не догадывается, чем это обернется для нее.

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"Мое прекрасное несчастье"

Эбби поступает в университет, с чего начинается новый этап в ее жизни. Кроме обычных забот и адаптации к новой среде она хочет забыть свое прошлое и начать жизнь с чистого листа. Препятствием на этом пути становится Тревис, ни на миг не покидающий девушку.

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"Сквозь мое окно"

Ракель тайно влюблена в своего соседа Ареса, следит за ним. Равномерно эти юношеские чувства перерастают в одержимость и женщина решается действовать. Когда Арес замечает, что Ракель шпионит, отношения между ними превращаются в испытания.

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"После падения"

Продолжение лент "После" и "После ссоры", которые уже заполонили сердца миллионов зрителей по всему миру. В центре сюжета остаются Тесса и Хардин. Девушка получила вожделенную работу в Лондоне, поэтому влюбленные планируют переезд. В их отношениях начинается новый этап. Пока Хардин разрывается между своим эгоизмом и чувствами, Тесса ставит под сомнение общее будущее. "После падения" – немало страстных сцен, интриг и переживаний. Совсем скоро в кинотеатрах состоится четвертая часть этой увлекательной истории любви.

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"После падения": смотрите трейлер фильма онлайн