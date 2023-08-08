Герої цих стрічок закохуються, шукають себе, переживають перші перемоги та поразки. У кожного з них своя історія, яка відгукується багатьом.

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"Моя провина"

Ноа разом з мамою переїжджає до свого багатого вітчима. Дівчина залишає рідне місто, свого хлопця та друзів. У новому будинку вона знайомиться зі зведеним братом – зухвалим Ніком. Спочатку вони ненавидять одне одного, однак згодом починають вирувати почуття, які назавжди змінять їхні життя.

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"Пурпурові серця"

Кессі Салазар – співачка, яка виступає в барі на узбережжі Каліфорнії та мріє про велику кар'єру в музиці. Однак у дівчини серйозні проблеми зі здоров'ям – цукровий діабет, для якого потрібні дорогі ліки та постійні медичні обстеження. Через це дівчина наважується на авантюру й навіть не здогадується, чим це обернеться для неї.

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"Пурпурові серця": дивіться трейлер фільму онлайн

"Моє прекрасне нещастя"

Еббі вступає в університет, з чого починається новий етап у її житті. Крім звичайних турбот та адаптації до нового середовища, вона хоче забути своє минуле та почати життя з чистого аркуша. Перешкодою на цьому шляху стає Тревіс, який ні на мить не залишає дівчину.

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"Моє прекрасне нещастя": дивіться трейлер фільму онлайн

"Крізь моє вікно"

Ракель таємно закохана у свого сусіда Ареса, стежить за ним. Поступово ці юнацькі почуття переростають в одержимість й дівчина наважується діяти. Коли Арес помічає, що Ракель шпигує, стосунки між ними перетворюються на випробування.

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"Після падіння"

Продовження стрічок "Після" та "Після сварки", які вже заполонили серця мільйонів глядачів по всьому світу. У центрі сюжету залишаються Тесса та Хардін. Дівчина отримала омріяну роботу в Лондоні, тож закохані планують переїзд. У їхніх стосунках починається новий етап. Поки Хардін розривається між своїм егоїзмом і почуттями, Тесса ставить під сумнів спільне майбутнє. "Після падіння" – чимало пристрасних сцен, інтриг та переживань. Зовсім скоро у кінотеатрах відбудеться четверта частина цієї захопливої історії кохання.

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"Після падіння": дивіться трейлер фільму онлайн