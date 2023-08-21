Вернут веру в любовь: 10 романтических фильмов на Netflix, которые обязательно нужно посмотреть

В современном мире, когда вокруг много историй об изменах, болезненных разводах и неискренних чувствах, очень трудно продолжать верить в настоящую любовь. Иногда кажется, что ее просто нет. В таком случае стоит посмотреть романтические истории, напоминающие, что любовь действительно есть.

Это можно сделать как в одиночку, так и в паре с партнером, чтобы прибавить отношениям больше романтики и искренних чувств. Подборка таких фильмов, которые уже сейчас можно посмотреть на Netflix – далее.

Интересно 5 крутых сериалов, у которых много секса 18+

"Только ты"

1994США

Елена и Джейк случайно встречаются в канун Нового года. Между ними сразу возникает глубокая связь, однако некоторые обстоятельства становятся причиной развода. Через годы судьба снова сведет их. Чтобы понять, могут ли быть вместе, влюбленные отправляются в путешествие.

"Только ты": смотрите онлайн трейлер фильма

Горничная из Мангеттена

2002США

Случайность приводит к тому, что Мелиссу Вентуру принимают за состоятельную гостью, и она становится героиней бурного романа с красивым политиком.

"Горничная из Мангеттена": смотрите онлайн трейлер фильма

"Обещать – еще не жениться"

2009США, Германия, Нидерланды

В Балтиморе группа из четырех мужчин и пяти женщин борется с трудностями в сохранении своей любовной жизни. Это своеобразное руководство по знакомствам в 21 веке, в котором показаны события, которые могут произойти в жизни каждого из нас.

"Обещать – еще не жениться": смотрите онлайн трейлер фильма

"Незаменимый ты"

2018США

У Эбби диагностируют рак и она начинает искать пару для своего жениха и лучшего друга Сэма. Она решительно стремится найти для Сэма любимую, занимающую главное место в этой истории.

"Незаменимый ты": смотрите онлайн трейлер фильма

"Основание"

2018США

Это история жизни двух помощников – Харпера и Чарли, нагруженных работой и, чтобы иметь больше свободного времени, решают возвести своих руководителей – Кирстен и Рика. Они стремятся зародить романтические отношения между своими боссами, однако неожиданно сами влюбляются друг в друга.

"Основание": смотрите онлайн трейлер фильма

"Брачная история"

2019Великобритания

Чарли и Николь переживают болезненный развод. В то же время, они борются со своими желаниями, личным ростом и влиянием на общего маленького сына.

"Брачная история": смотрите онлайн трейлер фильма

"Загадочное убийство"

2019США

Полицейский из Нью-Йорка и его жена отправляются в романтическое путешествие по Европе, чтобы восстановить страсть в отношениях. Однако планы изменяет обман, частью которого они становятся.

"Загадочное убийство": смотрите онлайн трейлер фильма

"Всегда будь моим "наверное"

2019США

Саша и Маркус – друзья детства, восстанавливающие отношения после многих лет разлуки. У них разные жизненные истории, сложные чувства, однако старая дружба постепенно перерастает в страстный роман.

"Всегда будь моим "наверное": смотрите онлайн трейлер фильма

"Последнее письмо от твоего любимого"

2021Великобритания, Франция

Журналистка Элли находит серию любовных писем 1960-х годов. Однако даже не догадывается, что эти поиски перепишут историю и помогут увидеть правду о собственном романе.

"Последнее письмо от твоего любимого": смотрите онлайн трейлер фильма

"К тебе или ко мне"

2023США

Дебби и Питер – лучшие друзья, но они совсем разные. Дебби вместе с сыном ищет комфорта в Лос-Анджелесе, а бурная жизнь Питера бушует в шумном Нью-Йорке. Неожиданно они решают на неделю поменяться домами и жизнями и даже не подозревают, что это поможет понять, что желания и представления могут не совпадать с тем, что действительно нужно.

"К тебе или ко мне": смотрите онлайн трейлер фильма