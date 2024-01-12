В шаге от престола Дании: фантастическая история любви кронпринца Фредерика и Мэри

Королева Дании Маргрете II в новогоднем обращении заявила, что отрекается от престола. Новым правителем страны станет ее сын Фредерик, а королевой – его супруга Мэри.

История любви Фредерика и Мэри началась еще в 2000 году. Тогда никто и не подозревал, что случайная встреча в австралийском баре станет судьбоносной и изменит жизнь целой страны, сообщает 24 Канал.

Обратите внимание Одна любовь на всю жизнь: какой был брак королевы Маргрете II, отрекающейся от престола

Народ Дании обожает будущих короля и королеву. Они очень редко оказываются в эпицентрах скандалов. Однако мировые СМИ на протяжении десятилетий продолжают освещать их историю.

Во время первой встречи Мэри не узнала Фредерика

Юность будущей королевы Дании прошла в Австралии. Туда из Шотландии эмигрировали ее родители. Кронпринцесса Мэри никогда не была Золушкой, которая ждет, пока принц пригласит ее на бал. Амбициозная молодая девушка сама писала свою сказку. Она с успехом окончила Университет Тасмании и строила карьеру в рекламе.

Тем временем принц Фредерик стал первым в королевской семье Дании, кто получил степень магистра политических наук в Орхусском университете. Личная жизнь у кронпринца развивалась очень бурно. Однако ни одна из любовей не завершилась помолвкой. Местные СМИ отмечают, что это частично результат действий Маргрете II. Она тщательно выбирала будущую королеву Дании.

Интересно, что свою будущую жену Фредерик встретил не в родной Дании, а подальше от родительского дома. Судьбоносная встреча состоялась в Сиднее во время Олимпийских игр. Фредерик вместе с друзьями (представителями королевских семей других стран) пошел в бар. Там он впервые увидел Мэри. Девушка произвела на кронпринца фантастическое впечатление.

Впоследствии Мэри рассказала, что Фредерик представился просто "Фред". А она не узнала наследника престола Дании. Будущие влюбленные пожали друг другу руки на знак знакомства. Так началась их история. Лишь через час Мэри спросили: "ты вообще знаешь, кто это?"

Год тайных отношений и переезд Мэри в Данию

Почти год Мэри и Фредерик встретились тайно. Пара рассекретила свои отношения в 2001 году. А уже через год Мэри переехала в Данию. Там она начала учить язык и знакомиться с местной культурой.

В 2003 году Фредерик сделал предложение. Мэри ответила "да". А народ тронули кадры из объявления о помолвке, на которой кронпринц Фредерик целует кольцо на пальце любимой.



Помолвка Фредерика и Мэри / Getty images

Свадьба в Копенгагене

Свадьба состоялась в мае 2004 года в Копенгагене. СМИ рассказали, что в свадебное платье Мэри вшила обручальное кольцо своей покойной матери.

Похоже, Маргрете II одобряла выбор сына, потому как свадебным подарком для невестки выбрала тиару.

У супругов четверо детей: Кристиан, Винсент, Изабелла и Йозефина.

На протяжении десятилетий Фредерик и Мэри преданно работали на благо короны Дании. А теперь сойдут на престол: как муж и жена, король и королева.