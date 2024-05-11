Конечно, нет идеального рецепта, сколько раз в неделю нужно заниматься сексом. В то же время если делать это ежедневно, можно прокачать свою жизнь на все 100%. В частности, победить ежедневный стресс, который нас атакует.

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Почему стоит заниматься сексом ежедневно

Для снижения стресса. Частично секс может заменить успокоительные. Кроме того, он снижает артериальное давление, а также – снимает с нервной системы эмоциональную нагрузку. Также в игру вступают гормоны удовольствия, способны существенно улучшить когнитивные функции мозга.

Для повышения иммунитета. Ученые из Пенсильвании исследовали, что секс стимулирует защитные силы организма. Во время регулярных половых актов организм вырабатывает иммуноглобулины, способные защитить от простуды и инфекции.

Для здоровья сердца. Регулярные занятия сексом снижают риск заболеваний сердечно-сосудистой системы примерно на 50%.

Для уменьшения болевых ощущений. В частности, регулярный секс способен облегчить зубную боль, а также боль во время ПМС. Все благодаря эндорфинам.

Кроме того, ежедневный секс способствует сближению в паре. В частности, благодаря синтезу гормона окситоцина. Он поможет выстроить доверительные отношения и настроиться на волну друг друга.