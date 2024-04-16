Брак Райана Гослинга висит на волоске: к кому его приревновала жена

Райан Гослинг и Ева Мендес – одна из самых крепких пар Голливуда. Однако сейчас инсайдеры поговаривают, что их брак дал трещину. Актер даже решил взять паузу в работе, чтобы больше времени уделить жене и детям.

Проблемы в супружеской жизни актеров

Актриса Ева Мендес якобы до сих пор ревнует любимого к его бывшей девушке Рэйчел МакАдамс, с которой Гослинг сыграл влюбленных в фильме "Дневник памяти".

Читайте также Впервые с 2021 года: Кэти Перри и Орландо Блум умилили совместным выходом

Гослинг и МакАдамс встречались 2 года после съемок фильма "Дневник памяти". Их роман завершился в далеком 2007 году, однако актеры поддерживают дружеские отношения. Ева Мендес якобы против этого.

Ева все еще хорошо знает о невероятной истории любви Райана и Рэйчел. Она знает, что Рэйчел в длительных отношениях, но все равно нервничает, когда Райан даже говорит о ней,

– заявили инсайдеры.

Заметим, Рэйчел МакАдамс с 2018 года находится в отношениях со сценаристом Джейми Линденом и родила ему двоих детей.

Причиной ревности Мендес якобы могло стать то, что Гослинг и МакАдамс часто видятся на светских мероприятиях, куда сама жена актера не ходит. Она уже много лет назад поставила карьеру на паузу, чтобы посвятить себя воспитанию детей. Гослинг за это неоднократно публично благодарил жену и говорил, что обязан ей за свой успех.

Актерские супруги не комментировали эту информацию, да и вообще Гослинг и Мендес редко говорят о личном. Они считают, что счастье любит тишину и стараются сохранять приватность в таких вещах. Сейчас Гослинг решил взять паузу от работы, чтобы больше времени провести с детьми и Евой.