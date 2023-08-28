Как жить после измены: возможно ли простить

Измена – это выбор. И она может случиться в любых отношениях, совсем не обязательно, чтобы они были плохими. Важно понимать, что и после измены человек может сделать выбор: уйти из отношений или вернуться.

Конечно, это сложный период для жизни обоих партнеров, испытание, которое проходят далеко не все. В любых отношениях бывает тяжело, но если появляется пропасть, то она может привести к измене или другому деструктивному поведению.

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Что может стать причиной измены

Тоска. Партнеры стремятся, чтобы их постоянно развлекали, обожали. Это определенная эмоциональная незрелость, негативно влияющая на отношения в паре.

Партнеры стремятся, чтобы их постоянно развлекали, обожали. Это определенная эмоциональная незрелость, негативно влияющая на отношения в паре. Появление провокационных факторов. Такое случается также у незрелых партнеров, которые ищут повод, чтобы освободиться от обязанностей.

Такое случается также у незрелых партнеров, которые ищут повод, чтобы освободиться от обязанностей. Незрелость партнера. Однако не стоит забывать, что, связывая себя с незрелым человеком, часто мы тоже незрелы.

Однако не стоит забывать, что, связывая себя с незрелым человеком, часто мы тоже незрелы. Недостаточное количество внимания. Часто ответственными за измену есть оба партнера – недостаточно времени, проведенного вместе, недостаточное проявление эмоций, отсутствие секса.

Как пережить измену

Часто люди не уделяют этой проблеме столько времени, сколько она нуждается. Если партнер возвращается в отношения, то многие спешат продолжать их, пряча свою боль. Человек может годами тайно мучиться от того, что ему плохо, чем будет только отравлять отношения.

Чтобы восстановить эмоциональную связь между партнерами, важно простить, пережить и отпустить ситуацию. Только так восстановится доверие. В противном случае можно сколько угодно говорить, что все прошло, однако человек, не переживший измену любимого или любимой, в любой момент может разразиться гневом и слезами.



Как пережить предательство / Фото Canva

Переживание измены – это чрезвычайная работа, прежде всего, над собой. Изменивший партнер может хоть тысячу раз попросить прощения, умолять о прощении, но если не будет доверия, то и восстановить отношения не удастся.

Если вас предали, не бойтесь рассказать партнеру о чувствах, которые приходится испытывать. Он должен понять, что происходит у вас на душе. Да, это больно, но если вы решили остаться вместе – это знак того, что готовы работать. Будьте готовы к тому, что восстановление доверия – долгий и морально трудный процесс. Однако если в вашей паре все еще есть любовь, то вы сможете справиться.

Не жмите друг на друга, поддерживайте, выслушивайте. Если вам не удается прожить это и сблизиться самостоятельно, может помочь парная психотерапия.