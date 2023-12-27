Есть ли секс после 60 лет: врачи сказали правду

В обществе есть миф о том, что секса после 60 лет не существует. Однако на самом деле интимные отношения полезны для здоровья пожилых людей.

В культовом сериале "Секс и город" часто звучала фраза: "Бабушки и дедушки тоже имеют право на секс". Однако бабушка и дедушка, пьющие кофе на Манхеттене, ментально другие, чем те, что прогуливаются по Киеву.

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Отсутствие секса у пожилых людей может иметь негативные последствия

Сексуальное образование в США было введено в 1980-х годах. О важности не стесняться своего тела и проявлять свою сексуальность из американских телевизоров говорили еще в прошлом веке. В Украине тема секса была табуирована во времена Советского Союза. Сейчас те, кому за 60 лет, закрыты в сексуальных вопросах. Они даже в молодости не говорили о нем откровенно, поэтому сейчас и подавно.

Однако это все только в голове и мировоззрении. С медицинской точки зрения, секс полезен в любом возрасте.

Во время секса в кровь выделяется гормон окситоцин, он увеличивает настроение и наполняет тело чувством расслабления, покоя и счастья. Люди могут получать удовольствие от секса даже в пожилом возрасте. Биологические процессы старения почти не блокируют половую функцию,

– объяснили в общественном союзе.

Более того, отказ от секса после 60 лет может угрожать общим ухудшением самочувствия и депрессией.

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Важно заметить, что у разных людей могут быть определенные возрастные особенности, связанные с менопаузой у женщин и нарушение кровообращения в мочеполовой системе у мужчин. Кроме того, и другие заболевания могут влиять на сексуальное желание. Однако некоторые из этих проблем можно решить и продолжать наслаждаться сексуальной жизнью.