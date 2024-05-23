Остается верным покойной жене: дети Джона Траволты хотят, чтобы отец влюбился

Уже прошло 4 года после смерти жены Джона Траволты Келли Престон, и актер до сих пор в скорби. Дети знаменитости хотят, чтобы их отец снова влюбился и был счастлив.

Актер боится снова открыться

Траволта и Пресли были женаты 29 лет, пока в 2020 году 57-летняя жена не умерла от рака. С тех пор жизнь актера остановилась.

Читайте также Любовь на склоне лет: пара в возрасте за 80 лет поженилась благодаря переписке – милые фото

Сын и дочь актера – Элла и Бенджамин – не могут смотреть на страдания отца. По данным инсайдеров, они поощряют его ходить на свидания, чтобы встретить новую любовь. Однако сам Траволта постоянно ищет оправдания.

Все хотят, чтобы он был счастлив и снова влюбился,

– заявили инсайдеры.

После смерти жены Джон поставил свою актерскую карьеру на паузу и даже перестал заниматься своими хобби. Более того, раньше актер был очень религиозен, но сейчас он отдалился даже от религии.

"Джон боится снова открыться и быть уязвимым, и это печально, потому что он самый лучший, милейший парень и имеет одно из самых больших сердец в Голливуде", – говорится в сообщении.

Очевидно, что актер до сих пор считает себя женатым на покойной жене. Он решил оставаться верным ей до конца. Новые отношения, по мнению Траволты, будут предательством его любимой Келли.

Напомним, Траволта и Престон познакомились в 80-х годах. Актер сделал предложение любимой в новогоднюю ночь, и в 1991 году пара поженилась. В их жизни случилась страшная трагедия – в 2009 году от болезни умер старший сын супругов Бенджамин. Муж и жена всегда поддерживали друг друга и были одной из самых крепких пар в Голливуде.