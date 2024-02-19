Муж умер 7 лет назад, однако жене до сих пор доставляют от него цветы

Джон Мейвер из Калифорнии ушел из жизни 7 лет назад. В то же время его любимая жена Диана до сих пор получает от него цветы на День Святого Валентина.

Ежегодно 14 февраля Диана находит на пороге букет цветов. Больше всего женщина любит красные розы, а любимыми цветами Джона были белые лилии. Поэтому флорист мастерски сочетает их в композицию.

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Романтические детали

Предчувствуя, что скоро уйдет из жизни, Джон договорился о доставке цветов для Дианы. Букеты от любимого женщина будет получать в День Святого Валентина на протяжении всей жизни.

Моя мама любит красные розы, а мой отец любил белые лилии. Это сочетание лучшего из них обоих в романтическом букете,

– рассказала дочь пары.

Диана очень счастлива получить букет от любимого. Это – напоминание, что их любовь – гораздо сильнее, чем смерть.

Детали о жизни пары

Диана родилась в Онтарио. В то же время впоследствии переехала в Канаду. Там и произошла судьбоносная встреча. Диану и Джона познакомил ее кузен. Женщина признается, что влюбилась мгновенно. Джон был просто очаровательным. Он излучал просто фантастическую харизму.

Вскоре Джон сделал предложение, и Диана ответила "да". На свадьбу они пригласили около 200 близких и родных. Счастливая история пары продолжалась вплоть до смерти Джона в 2017 году.