Утопил кольцо в "реке города любви" на Олимпиаде: легкоатлет из Италии извинился перед женой

Итальянский прыгун в высоту Джанмарко Тамбери потерял кольцо во время церемонии открытия Олимпийских игр в Париже. Этот инцидент он публично объяснял в соцсетях.

Спортсмен попросил прощения у своей жены за то, что потерял обручальное кольцо. Он объяснил, что потерял его, когда судно с итальянской делегацией проплывало по реке на церемонии открытия.

Смотрите также Девушка верила, что ее бойфренд – агент ФБР, пока не узнала правду

Легкоатлет попросил прощения у жены за то, что утопил обручальное кольцо во время Олимпиады

Мне жаль, моя любовь, мне ужасно жаль. Слишком много воды, слишком много потерянных килограммов за последние несколько месяцев или, возможно, безудержный энтузиазм от того, что мы делали. Возможно, все три фактора. Но факт остается фактом: я слышал, как она выскользнула, я видел, как она летит..,

– написал Джанмарко Тамбери.

32-летний чемпион мира размахивал флагом Италии, когда лодка со спортсменами плыла по реке Сена. Он добавил, что его кольцо "навсегда останется в реке города любви".



Итальянский прыгун в высоту Джанмарко Тамбери / Фото спортсмена из инстаграма

"Я думаю, что за вчерашним проступком может быть огромная поэтическая сторона, и если ты хочешь, мы тоже бросим твое (кольцо – 24 Канал) в ту реку, чтобы они были вместе навсегда. И мы будем иметь еще один повод возобновить наши обещания и снова жениться", – обратился спортсмен к своей возлюбленной.



Итальянский легкоатлет потерял кольцо на Олимпиаде / Фото Джанмарко Тамбери

Добавим, что его жена прокомментировала сообщение, написав: "Только ты мог бы превратить это в нечто романтическое".



Джанмарко Тамбери и его жена / Фото со страницы спортсмена