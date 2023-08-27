Нашла настоящего друга: какие секреты семейной жизни Джамалы и ее мужа Бекира

Она одна из самых известных украинских певиц. Победительница "Евровидения" в 2016 году. Яркая, талантливая и сильная Джамала 27 августа отмечает 40 лет.

Ее надежная опора в жизни – семья. Муж и два сына вдохновляют и поддерживают в тяжелые мгновения. Как Джамала познакомилась со своим любимым и как изменились их отношения за время отцовства. Невероятные секреты звездной семьи!

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Мудрый и главный

Несколько лет подряд Джамала скрывала отношения со своим нынешним мужем Бекиром. На все вопросы любознательных журналистов отвечала, что ее любимый – крымский татарин и экономист. Они познакомились на совместной вечеринке. Позже артистка признавалась, что немного волновалась смогут ли люди кардинально разных профессий найти общий язык.

Как оказалось – легко! Впервые Джамала и Бекир появились на публике в 2016 году. Певица не скрывала, что ее избранник на 8 лет младше. Но эти цифры она чувствовала по-другому.

Когда я с ним рядом, я чувствую себя не просто младше, я чувствую себя ребенком. Потому что он очень мудрый человек. Он главный в нашей семье,

– признавалась Джамала в интервью Екатерине Осадчей.

Бекир поддерживал любимую в ее творчестве. И благодаря своему математическому складу ума позволял понять, что происходит в музыке – говорила звезда. Именно мужчина подтолкнул Джамалу к участию в "Евровидении" и вдохновил на победу.

Влюбленные не заставили себя ждать и со свадьбой. Мужчина сделал предложение любимой во Львове во время небольшого уик-энда. Хотя в СМИ пишут, что это было не первое признание. Бекир хотел жениться на Джамале сразу после знакомства, но она, услышав признание, шагнула назад.

Официальный брак пара оформила в апреле 2017 года. Не заставил себя ждать и первенец.

Любовь и семья

Джамала признавалась: она хочет троих детей. Через несколько месяцев после женитьбы стало известно, что артистка ждет первенца. И уже за месяц до первой годовщины брака родился мальчик Эмир-Рахман. Если для других пар дети становятся новым испытанием отношений, Джамала говорила, что ей с мужем стало жить легче и веселее.

Мой муж ко всему относится с пониманием. Мы прислушиваемся друг к другу, наши отношения построены на доверии. Все делаем вместе и всегда находим компромисс,

– рассказывала певица.

Она добавляла, что Бекир – главный ее друг и советчик. Она прислушивается к нему, а он к ней. Женщине удобно быть рядом со своим избранником и делиться с ним своими переживаниями.

По ее словам, идеальных людей не бывает и следует принимать партнера со всеми положительными и отрицательными чертами, пытаться разобраться в ситуации, а не ломать все сразу. Семья для Джамалы – маленькое государство, в котором каждый выполняет свои обязанности.

6 лет вместе

В 2020 году семья Джамалы пополнилась – певица родила второго сына Селима-Гирая. Раньше она писала на своей странице в соцсети: думала, что у любви есть предел, но ребенок расширил его и открыл новые грани. Несмотря на плотный рабочий график, артистка пыталась составить идеальный, чтобы побольше побыть со своими мальчиками.

Но 2022 разделил их километрами. Во время полномасштабного вторжения России в Украину Джамала начала борьбу с врагом на своем, культурном фронте: выступала за границей на благотворительных концертах, участвовала в международных проектах, чтобы в очередной раз рассказать, что происходит в Украине. Времени на общение с родными почти не было и, по ее словам, это просто "разрывало в клочья".

Закрываешь глаза, и не хочешь быть ни певицей, ни активисткой, а просто хочешь быть мамой,

– делилась она в интервью.

Бекир стал ее поддержкой и опорой в творческой деятельности. Как рассказывала Джамала, помогал с организацией концертов и координацией. Полагалась она на него и в воспитании детей.

В этом году Джамала и Бекир отметили 6-ю годовщину брака. Желаем, чтобы их любовь только крепла.