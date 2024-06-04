Самый известный любовник в истории: что известно о любовных подвигах Казановы, который побывал во Львове

Джакомо Казанова – культовая личность в истории человечества. Прежде всего он прославился своими романтическими подвигами. Биография самого известного в истории любовника – настолько увлекательна, что ее вспоминают даже столетия спустя.

Если бы Казанова жил в наше время, он точно стал бы блогером-миллионником. Потому что даже во времена, когда письма со свежими сплетнями доставляли неделями, за его приключениями следила вся Европа. Love 24 рассказывает, что на самом деле известно о самом известном любовнике в истории человечества.

Обратите внимание Мы все ее видели: как Боттичелли влюбился в самую красивую женщину эпохи и подарил ей бессмертие

Справедливости ради стоит заметить, что Казанова известен не только своими любовными историями. Церковник. Военный. Музыкант. Путешественник. Острый на язык автор, который превратил собственные мемуары в бестселлер. За 73 года жизни он успел столько, как за тысячу.

Родился Казанова в самом романтическом городе мира – Венеции. А ушел из жизни – в чешском городке Духцов. Это произошло 4 июня 1798 года.

Что известно о романтических подвигах Казановы

Свой романтический путь Казанова начал в довольно раннем возрасте. Первые любовные приключения его произошли под лунным светом в родной Венеции.



Женщины влюблялись в Казанове если не с первого взгляда, то с первой его шутки. Биографы отмечают, что он был красавчиком во всех смыслах слова: умный, остроумный, привлекательный, следил за своей внешностью, прекрасно фехтовал, виртуозно играл на скрипке и умел просто изумительно признаваться в любви.

Ходили слухи, что иногда перед шармом Казановы не могли устоять даже разные представительницы одной семьи. В частности, есть история о том, как он якобы закрутил роман с родными сестрами и их мамой. Стоит заметить, что имена избранниц Казановы время не сохранило. Возможно, они и сами этого хотели.

Биографы отмечают, что Казанова, несмотря на абсурдные законы своего времени, глубоко ценил женский ум. Он обожал обсуждать с женщинами все на свете и прислушивался к их мудрым рассуждениям.

Если в ранней юности Казанова влюблялся преимущественно в итальянок, то впоследствии его любовные истории развивались по территории всей Европы. Казанова обожал путешествовать. Париж. Вена. Прага. Не одна европейская столица хранит свои легенды о Казанове. Гиды охотно рассказывают их туристам.



Жизнь завела Казанову и во Львов. История молчит, или он встретил в Городе Льва очередную любовь жизни, однако можем предположить, что да.



Жизнь Казановы – коллекция романтических моментов / Кадр из фильма "Казанова" 2005 года

Манон Балетти – особенная женщина в жизни Казановы

Одной из самых известных возлюбленных Казановы была юная француженка Манон Балетти. Именно с ней в отдаленной перспективе он видел будущее. Однако этому так и не суждено было случиться.



Когда зародились эти отношения, Казанове уже было 32, Манон – только 17. Девушка разорвала свою помолвку и долгое время хранила верность Казанове. Она написала ему десятки нежных прекрасных писем, в которых называла своим любовником, другом, мужем.



Когда Казанову арестовали, чтобы выкупить его, Манон продала свои бриллиантовые украшения.

Несмотря на все, Казанова не был верен. Тогда Манон бросила его и вышла замуж. Биографы отмечают, что Казанова был разочарованным.