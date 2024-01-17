Дуа Липа закрутила роман со звездой фильма "Фантастические звери": влюбленные очень счастливы

Британская певица Дуа Липа появилась на публике с новым бойфрендом. Избранником 28-летней исполнительницы стал 33-летний актер Каллум Тернер.

Дуа Липа посетила мероприятие в Санта-Монике, на котором Тернеру задавали вопросы. Она пришла туда, чтобы поддержать нового бойфренда.

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Дуа Липа и Каллум Тернер сходят с ума друг от друга

После окончания события сладкая парочка вместе вышла из театра, где все происходило, и направилась в ресторан R+D Kitchen. Хотя актер и певица были в компании друзей, но за столиком они устроились отдельно, чтобы наслаждаться компанией друг друга.

На фотографиях, сделанных папарацци, влюбленные мыло о чем-то говорят по дороге.

По словам инсайдеров, Дуа Липа и Каллум Тернер сходят с ума друг от друга. Пара очень влюблена и счастлива.

Предыдущие бойфренды певицы

Каллум Тернер – британский актер и модель. Он исполнил роль Тесея Скамандера в фильме "Фантастические звери: Преступления Гриндельвальда". Актер несколько лет находился в отношениях с коллегой по цеху Ванессой Кирби, но в 2020 году их отношения завершились.

Весной 2023 года стало известно, что Дуа Липа встречается с французским режиссером Роменом Гаврасом, который старше ее на 14 лет. Их отношения длились 8 месяцев, но певица решила больше времени уделять своей карьере и завершила роман.

До этого она 2,5 года встречалась с певцом Анваром Хадидом. Причиной их разрыва называют насыщенный график Дуа Липы. Из-за постоянных гастролей пара практически не виделась.