83-летняя подружка невесты: бабушка "зажгла" на свадьбе внучки и стала звездой сети
Источник:@floraliemoments
Бетани Джонстон-Свини из Великобритании всю жизнь была близка со своей бабушкой Эной Джонстон. Когда девушка начала планировать свадьбу, то очень хотела, чтобы у бабушки была особая роль в ней. Поэтому девушка решила сделать свою 83-летнюю бабушку главной дружкой на свадьбе.
Самая гламурная подружка
Сначала родные были не в восторге от такой идеи Бетани, потому что переживали, что бабушке будет сложно справиться с обязанностями свидетельницы из-за пожилого возраста. Но бабушка оказалась очень счастливой.
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Сначала все подумали, что я сумасшедшая, но я знала, что бабушка будет фантастической,
– рассказала Бетани.
Невеста сделала все для комфорта особой дружки. Бабушка сама выбрала себе платье, которое соответствовало цветовой гамме праздника. Эна прекрасно справилась с ролью дружки – она помогала внучке выбрать платье, место проведения свадьбы и многие другие детали. Бетани очень важно мнение бабушки и она полностью ей доверяет.
В день свадьбы Эна помогала невесте и много веселилась. Организаторы свадьбы назвали ее "самой гламурной свидетельницей".
Бабушка стала дружкой на свадьбе: видео
Ролик с видео Бетани набрал более 2,6 миллиона просмотров. Пользователи сети были в восторге от Эны и оставили множество положительных комментариев:
- "Ей не может быть 83 года, она великолепна!";
- "Ваша бабушка выглядит просто потрясающе. Вау!";
- "Это невероятно! Она выглядит такой счастливой";
- "Все выглядят замечательно, но бабушка – вишенка".