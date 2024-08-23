83-летняя подружка невесты: бабушка "зажгла" на свадьбе внучки и стала звездой сети

Бетани Джонстон-Свини из Великобритании всю жизнь была близка со своей бабушкой Эной Джонстон. Когда девушка начала планировать свадьбу, то очень хотела, чтобы у бабушки была особая роль в ней. Поэтому девушка решила сделать свою 83-летнюю бабушку главной дружкой на свадьбе.

Самая гламурная подружка

Сначала родные были не в восторге от такой идеи Бетани, потому что переживали, что бабушке будет сложно справиться с обязанностями свидетельницы из-за пожилого возраста. Но бабушка оказалась очень счастливой.

Читайте также Разъяренная невеста выгнала со свадьбы лучшую подругу из-за поступка ее 4-летнего сына

Сначала все подумали, что я сумасшедшая, но я знала, что бабушка будет фантастической,

– рассказала Бетани.

Невеста сделала все для комфорта особой дружки. Бабушка сама выбрала себе платье, которое соответствовало цветовой гамме праздника. Эна прекрасно справилась с ролью дружки – она помогала внучке выбрать платье, место проведения свадьбы и многие другие детали. Бетани очень важно мнение бабушки и она полностью ей доверяет.

В день свадьбы Эна помогала невесте и много веселилась. Организаторы свадьбы назвали ее "самой гламурной свидетельницей".

Бабушка стала дружкой на свадьбе: видео

Ролик с видео Бетани набрал более 2,6 миллиона просмотров. Пользователи сети были в восторге от Эны и оставили множество положительных комментариев: