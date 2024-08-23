Дресс-код – изысканный, а на столе – снеки: молодожены поразили циничным приглашением на свадьбу

Молодожены решили максимально сэкономить на свадьбе, но при этом сказали гостям прийти в изысканном дорогом наряде. Они даже попросили всех поесть перед свадьбой.

Гости возмущены из-за приглашения на свадьбу

Сейчас молодожены преимущественно разрабатывают печатные приглашения на свадьбу с индивидуальным дизайном. Кто-то создает целый сайт, если большинство гостей не могут получить бумажное приглашение. Но эти жених и невеста решили просто сбросить гостям смс.

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В сообщении они сразу отметили, что у них не будет традиционной свадьбы, а лишь вечеринка вечером. Происходить она будет в стиле "черный галстук". То есть мужчины должны быть в костюмах, а женщины – в изысканных платьях. Далее молодожены посоветовали гостям поесть перед свадьбой, потому что у них будут только снеки и открытый бар. При этом молодожены сказали, что у гостей будет возможность провести "элегантный вечер".

Также пара попросила гостей дарить им деньги, чтобы они могли поехать в медовый месяц.

Пользователи сети резко раскритиковали молодоженов. Некоторые заявили, что молодожены хотят просто использовать гостей, чтобы получить их деньги.

"На мероприятии с дресс-кодом "черный галстук" есть роскошь. Здесь нет роскоши";

"Почему люди считают, что можно не кормить гостей?";

"Это дешево и неуважительно. Если вы ожидаете, что ваши гости будут одеты соответствующего уровня, нужно организовать соответствующее событие".

Но были и те, которые не видят в поведении жениха и невесты ничего плохого. Они посоветовали гостям сытно поесть перед вечеринкой и просто насладиться вечером.