Такого никто не ожидал: гость на свадьбе избил невесту и сорвал церемонию

К списку гостей на свадьбу надо подходить очень серьезно. Иначе в особенный день может случиться настоящая трагедия. Так, в США один гость полностью испортил свадьбу молодоженам.

Пьяный гость испортил свадьбу

Драка на свадьбе – это точно не то, что планируют в тайминге этого дня. Особенно, если в ней участвует невеста.

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45-летний Ронте Стокс из Флориды оказался за решеткой после того, как сорвал свадьбу. Во время церемонии он вступил в словесную перепалку с невестой, а после того повалил ее на землю. Что стало причиной конфликта – неясно. Однако известно, что Стокс был изрядно пьян.

На этом пьяный дебош не завершился. Мужчина схватил стул и швырнул его в стеклянную дверь, чем нанес ущерб на 800 долларов. Неадекватного гостя вывели из здания, но по дороге он напал на других гостей, среди которых были его мама и племянница. Стокс бил людей руками и ногами.



Мужчина находится под стражей / Фото правоохранителей

На место происшествия приехали правоохранители и задержали Стокса. Его обвинили в пяти случаях нанесения тяжких телесных повреждений и одном случае преступного посягательства после инцидента. Выяснилось, что в 2014 году американец уже был судим за побои.

Как дальше происходила свадьба – неизвестно. Надеемся, что молодожены могли продолжить празднование.