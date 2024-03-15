Кортеж приехал не туда: жених и невеста из Ровенской области поразили поступком на свадьбе

Жених и невеста Дмитрий и Наталья из Ровенской области поразили поступком на собственной свадьбе. Прежде чем приехать в ДРАЦС, они отправились свадебным кортежем в подразделение миграционной службы.

Необычным свадебным сценарием поделились работники Государственной миграционной службы Украины. Пока в ГРАГС уже расстилали свадебный рушник и готовились объявить о регистрации брака, у молодоженов были совсем другие планы.

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Вместо того, чтобы регистрировать брак, влюбленные поехали в подразделение миграционной службы. Все потому, что накануне Дмитрий отпраздновал 25-й День рождения. Поэтому парень решил перед свадьбой вклеить в паспорт новое фото.

К счастью, процедура состоялась оперативно. Уже с обновленным документом Дмитрий и Наталья отправились в ГРАГС обмениваться кольцами. В дальнейшем свадьба пошла уже по плану.

Свадьба закончилась счастливо! А мы теперь ждем молодую жену для обмена паспорта гражданки Украины на новую фамилию. Подчеркиваем, что обмен паспорта гражданина Украины в случае изменения персональных данных является обязательной процедурой,

– отметили в Государственной миграционной службе.



Дмитрий и Наталья в Дубенском отделе УГМС / Государственная миграционная служба Украины

Редакция Love 24 присоединяется к поздравлениям. Желаем молодоженам много счастья под мирным после победы небом.