Предложение на высоте и пророчество мольфарки: что известно о личной жизни Дмитрия Комарова

Дмитрий Комаров длительное время держал личную жизнь в тайне. А в 2019 году приятно шокировал поклонников новостью: он женился на Александре Кучеренко – "Мисс Украина 2016".

Комаров в понедельник, 17 июня, празднует свой День рождения. Главному путешественнику страны исполняется 40 лет. Love 24 рассказывает, что известно о его личной жизни.

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Тайна и неожиданное обращение к поклонникам

Долгое время поклонникам оставалось только гадать: кому принадлежит сердце Комарова. Исторический момент произошел 15 июня 2019 года. Комаров опубликовал в соцсети счастливое сообщение, в котором расставил все точки над "и".

Друзья, я всегда оберегал свою личную жизнь и держал в секрете. Но обещал вам, что все расскажу, когда наступит время. И вот настало)) Мы с Сашей Кучеренко стали мужем и женой,

– сообщил Комаров.



Дмитрий и Александра нашли свое счастье / Фото из инстаграма Кучеренко

Впоследствии стало известно, что пара познакомилась в 2016 году. Это произошло во время конкурса красоты "Мисс Украина-2016". Комаров был в составе судей, а Кучеренко одержала победу. Искра промелькнула почти сразу. Дмитрий пригласил Александру в свой офис, и там они 4 часа разговаривали обо всем на свете.

Долгое время влюбленные скрывали свои отношения. В частности, во время шоу "Танцы со звездами". Этот период стал настоящим испытанием для пары.

"Танцы" была идеальная проверка. После "Танцев", если мы не рассорились, мы будем жить вместе до 90 лет и умрем в один день,

– рассказал Дмитрий.

В конце концов, он решил сделать предложение любимой. Романтический момент состоялся в небе. Дмитрий попросил друга устроить им с Александрой прогулку на вертолете над Киевом.

"Шум двигателя. Разговаривать невозможно. Я без слов достаю из кармана кольцо и показываю Саше, взглядом спросив – да", – заявил Дмитрий.

Свадьба пары состоялась в Киеве, а венчание – в Иерусалиме.

"Все самое ценное, что у нас есть, это семья"

Впоследствии Комаров признался, что ему очень нравится семейная жизнь. Путешественник подчеркнул: "все самое ценное, что у нас есть, это семья". Дмитрий отметил: они с Александрой понимают друг друга и ценят, а также – с пониманием относятся к развитию карьеры любимого человека.

Именно поэтому Дмитрий продолжал отправляться в длительные путешествия. Хотя и немного изменил свой график: например, сократил срок своих командировок с 6 месяцев до 1 – 2. До начала полномасштабного вторжения России в Украину Дмитрий и Александр часто встречались на территории других стран. Короткие свидания были удивительно яркими.



До полномасштабного вторжения пара часто путешествовала вместе / Фото из инстаграма Кучеренко

Дмитрий подчеркивал: он ценит, что Александра интересуется его увлечениями. Одной из мечт путешественника было показать любимой все свои места силы.

Какое пророчество паре озвучила мольфарка

Во время программы "Путешествуй по Украине с Дмитрием Комаровым" путешественник встретился в Карпатах с мольфаркой Марией. Она заявила, что у них с Александрой – большая любовь. По словам Марии, у супругов будут дети: двое сыновей.