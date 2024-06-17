Комаров у понеділок, 17 червня, святкує свій День народження. Головному мандрівнику країни виповнюється 40 років. Love 24 розповідає, що відомо про його особисте життя.

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Таємниця й несподіване звернення до шанувальників

Тривалий час шанувальникам залишалося лише гадати: кому належить серце Комарова. Історичний момент відбувся 15 червня 2019 року. Комаров опублікував у соцмережі щасливий допис, у якому розставив всі крапки над "і".

Друзі, я завжди оберігав своє особисте життя і тримав у секреті. Але обіцяв вам, що все розповім, коли настане час. І ось настав)) Ми з Сашею Кучеренко стали чоловіком і дружиною,

– повідомив Комаров.



Дмитро та Олександра знайшли своє щастя / Фото з інстаграму Кучеренко

Згодом стало відомо, що пара познайомилася у 2016 році. Це сталося під час конкурсу краси "Міс Україна-2016". Комаров був у складі суддів, а Кучеренко здобула перемогу. Іскра промайнула майже відразу. Дмитро запросив Олександру у свій офіс, й там вони 4 години розмовляли про все на світі.

Тривалий час закохані приховували свої стосунки. Зокрема, під час шоу "Танці з зірками". Цей період став справжнім випробуванням для пари.

"Танці" була ідеальна перевірка. Після "Танців", якщо ми не розсварилися, ми будемо жити разом до 90 років і помремо в один день,

– розповів Дмитро.

Зрештою, він вирішив освідчитися коханій. Романтичний момент відбувся у небі. Дмитро попросив друга влаштувати їм з Олександрою прогулянку вертольотом над Києвом.

"Шум двигуна. Розмовляти неможливо. Я без слів дістаю з кишені кільце і показую Саші, поглядом запитавши – так", – заявив Дмитро.

Весілля пари відбулося у Києві, а вінчання – в Єрусалимі.

"Все найцінніше, що у нас є, це сім'я"

Згодом Комаров зізнався, що йому дуже подобається сімейне життя. Мандрівник наголосив: "все найцінніше, що у нас є, це сім'я". Дмитро зауважив: вони з Олександрою розуміють одне одного та цінують, а також – з розумінням ставляться до розвитку кар'єри коханої людини.

Саме тому Дмитро продовжував вирушати у тривалі мандрівки. Хоча й трішки змінив свій графік: наприклад, скоротив термін своїх відряджень з 6 місяців до 1 – 2. До початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну Дмитро та Олександр часто зустрічалися на території інших країн. Короткі побачення були дивовижно яскравими.



До повномасштабного вторгнення пара часто мандрувала разом / Фото з інстаграму Кучеренко

Дмитро наголошував: він цінує, що Олександра цікавиться його захопленнями. Однією з мрій мандрівника було показати коханій всі свої місця сили.

Яке пророцтво парі озвучила мольфарка

Під час програми "Мандруй Україною з Дмитром Комаровим" мандрівник зустрівся у Карпатах з Мольфаркою Марією. Вона заявила, що у них з Олександрою – велике кохання. За словами Марії, у подружжя будуть діти: двоє синів.