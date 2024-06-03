Буквально подняли со дна: пара наняла команду дайверов, чтобы те спасли их историю любви

Дэвид и Лиза Аллен обратились к команде дайверов, чтобы те подняли со дна символ их любви. Это должно было спасти историю пары.

Еще в студенческие годы Дэвид и Лиза влюбились друг в друга. Красивая свадьба пары состоялась в 1990 году. В то же время уже в 1998 году супруги развелись. Причиной стали проблемы Дэвида с алкоголем.

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После развода Дэвид продолжил носить обручальное кольцо. В то же время впоследствии он потерял его. Мужчина сидел на берегу озера в Северной Каролине. Кольцо упало в воду и пролежало там более 25 лет.

Дэвид и Лиза начали все сначала

В то же время в 2023 году Лиза и Дэвид начали все сначала. Аллены наняли команду дайверов, чтобы те подняли кольцо со дна озера. К счастью, это удалось. Лиза и Дэвид получили кольцо и уверены, что это хороший знак для их счастья пусть и со второй попытки.

Дэвид растрогал сеть признанием. Он заявил, что когда впервые носил это кольцо, был не тем мужчиной, которого заслуживала Лиза. Теперь обручальное кольцо прошло своеобразное крещение.

Сегодня я – другой человек. Это – новая жизнь, как будто заново родиться,

– заявил мужчина.

Лиза также смотрит в их будущее с оптимизмом. Она отметила, что за это время они многому научились и на этот раз попытаются сделать все правильно.