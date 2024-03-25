Турбоотношения: женщина забеременела в первую неделю знакомства, а теперь счастлива в браке

23-летние Мэгги и Дэнни Корбоулд из Великобритании познакомились через приложение. В первую же неделю Мэгги забеременела, а через 4 месяца пара поженилась. Сейчас девушка счастлива и говорит, что ничего не меняла бы в своей жизни.

Американские горки в личной жизни

До знакомства с Дэнни Мэгги 6 лет состояла в отношениях. Она точно не могла подумать, что выйдет замуж за парня, которого знает 4 месяца.

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В феврале 2022 года девушка загрузила приложение для знакомств без всяких иллюзий, что может найти там "того самого". Когда она наткнулась на профиль военного Дэнни, то возможность ставить лайки уже завершилась. Но девушке так понравился юноша, что она заплатила, чтобы лайкнуть его профиль.

Следующие несколько дней Дэнни и Мэгги провели вместе, они часами разговаривали в автомобиле и по-настоящему влюбились. Через неделю влюбленные даже решились на одинаковые татуировки – они набили короны на лодыжках.

Я очень неуверенный человек, но как только я встретил Мэгги, то понял, что люблю ее. Я хотел быть с ней каждый день и проводить с ней все свое время. У меня было ощущение, которого я никогда не имел с предыдущими девушками,

– сказал Дэнни.

Счастье быстро сменилось на шок и разочарование – Мэгги узнала, что беременна. Дэнни сначала подумал, что девушка шутит, ведь они были знакомы очень мало времени. Парень испугался, но не сомневался, что хочет быть вместе с Мэгги и их ребенком. Когда он увидел первый скриниг, то все волнения исчезли.



Пара решила пожениться и вместе воспитывать ребенка / Фото Мэгги Корбоулд

Молодая семья очень счастлива

Через 4 месяца будущие родители поженились, чтобы получить военное жилье. Беременность Мэгги проходила легко, но из-за того, что все происходило очень быстро, ей казалось как будто она на американских горках. На 37-й неделе беременности Мэгги родила Эдварда.

Я услышала какие-то странные звуки – это Дэнни просто рыдал и держал Эдварда. Это было очень мило,

– рассказала девушка.



Дэнни и Мэгги счастливы, что решили быть вместе / Фото Мэгги Корбоулд

После рождения сына Дэнни ушел из армии, чтобы больше времени проводить с семьей. Сейчас Эдварду уже 15 месяцев, и он учится ходить. Дэнни и Мэгги – счастливы и признаются, что ничего не меняли бы в своей жизни.