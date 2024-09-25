Выбрала его по фото: девушка выходит замуж за мастера, который собирал ее комод

В эпоху приложений для знакомств оригинальные истории знакомства стали настоящей редкостью. Но американке Хейли Милштейн повезло – она точно может удивить всех тем, что своего будущего мужа встретила, когда ей понадобился мастер.

Как случайная встреча соединила людей

29-летняя Хейли и 35-летний Гайми познакомились также благодаря сайту, но не для людей, которые ищут пару, пишет The Sun. Хейли наняла Гайми на сайте с перечнем мастеров.

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В 2021 году Хейли переехала в Нью-Йорке и ей нужно было сложить мебель. Поскольку самостоятельно девушка не могла справиться с этой задачей, то решили нанять профессионального мастера. Она выбрала Гайми из-за милого фото на заставке.

Впоследствии Гайми признался, что в тот день был истощен и уже возвращался домой. Но когда он получил запрос от Хейли, то не смог отказать – мужчине очень понравилось фото девушки.

В тот вечер сложить комод не получилось, поскольку в комплекте не хватало одной детали. Мастер сказал заказчице, какую именно деталь нужно приобрести, оставил свой номер телефона и попросил написать, когда купит деталь, чтобы он мог завершить работу.

Хайми еще не успел спуститься на улицу, как Хейли уже написала ему сообщение с благодарностью и спросила, женат ли он. У мужчины в то время не было пары, поэтому уже через несколько часов он сидел вместе с Хейли в баре.

Эта встреча стала судьбоносной, и в июле 2023 года Гайми сделал предложение любимой. Сейчас влюбленная пара готовится к свадьбе.