Девушка бросила парня, потому что он проводил у зеркала больше времени, чем она

Бразильская блогерша Ванесса Моури разошлась с бойфрендом из-за его чрезмерной зацикленности на внешности. В один момент девушке показалось, что партнер соревнуется с ней в том, кто лучше ухаживает за лицом.

Бойфренд взял в отпуск больше косметики, чем девушка

30-летняя Ванесса всегда тщательно следит за своей внешностью, ведь имеет более 1,3 миллиона подписчиков в инстаграме и собственную линейку ухода за кожей. Однако поведение парня стало для девушки чрезмерным.

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Он начал тратить абсурдные суммы на косметические средства и даже использовать мои. Уход за лицом важный, и мне нравится, когда мужчина заботится о себе, но когда он начинает тратить на эстетику больше, чем я, то что-то не так,

– сказала Ванесса.

Когда пара поехала в отпуск, парень взял с собой больше ухода и косметики, чем девушка. Ванесса хотела лежать на пляже и купаться в море, а ее бойфренд вместо этого много времени проводил в номере у зеркала.



Девушку раздражала зацикленность бойфренда на внешности / Фото из соцсетей Ванессы Моури

Впоследствии парень начал ходить на эстетические процедуры и даже говорил девушке, что выглядит лучше и моложе, чем она. В конце концов Ванесса осознала, что партнер соревнуется с ней в том, кто красивее. Для девушки в этом не было смысла, и она решила порвать эти отношения.

Парень эту новость воспринял негативно и был разъярен, но Ванессе было уже безразлично.