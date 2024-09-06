Бойфренд взяв у відпустку більше косметики, аніж дівчина

30-річна Ванесса завжди ретельно стежить за своєю зовнішністю, адже має понад 1,3 мільйона підписників в інстаграмі та власну лінійку догляду за шкірою. Однак поведінка хлопця стала для блогерки надмірною.

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Він почав витрачати абсурдні суми на косметичні засоби і навіть використовувати мої. Догляд за обличчям важливий, і мені подобається, коли чоловік піклується про себе, але коли він починає витрачати на естетику більше, ніж я, то щось не так,

– сказала Ванесса.

Коли пара поїхала у відпустку, хлопець взяв з собою більше догляду та косметики, аніж дівчина. Ванесса хотіла лежати на пляжі й купатися в морі, а її бойфренд натомість багато часу проводив у номері біля дзеркала.



Дівчину дратувала зацикленість бойфренда на зовнішності / Фото з соцмереж Ванесси Моурі

Згодом хлопець почав ходити на естетичні процедури й навіть казав дівчині, що має кращий та молодший вигляд, аніж вона. Зрештою Ванесса усвідомила, що партнер змагається з нею у тому, хто гарніший. Для дівчини у цьому не було сенсу, і вона вирішила порвати ці стосунки.

Хлопець цю новину сприйняв негативно і був розлючений, та Ванессі було вже байдуже.