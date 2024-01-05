Трижды разведен и с детьми: девушка рассказала, как влюбилась в старшего на 32 года мужчину

24-летняя Скарлетт из Австралии и 56-летний Скотт вместе уже четыре года. Их отношения закрутились на сайте для знакомств, а сейчас девушка называет мужчину "самой большой любовью своей жизни".

В 2019 году Скарлетт была очень одинокой, потому решила зарегистрироваться на сайте для знакомств Sugar Baby/Sugar Dadd. Выяснилось, что Скотт в то время чувствовал себя так же, поэтому между ними быстро возникла связь.

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Отношения со сверстниками у девушки не складывались

Дружеские отношения переросли в романтические. Опыт встреч Скарлетт с ребятами ее возраста никогда не был столь успешным: "Им не хватало терпения мне помочь, и они часто сосредотачивались только на своих нуждах". Однако со Скоттом все было по-другому.

Я, честно говоря, никогда не думала встречаться с кем-то настолько старше меня. Сначала это было действительно увлекательное, раздвигая границы и табу. Однако то, как Скотт относился ко мне, заставило меня чувствовать себя особенно,

– рассказала девушка.

Скотт всегда внимательно слушает свою любимую и помогает ей развиваться. За 4 года отношений они помогали друг другу в разных психологических затруднениях.

В прошлом Скотт был трижды женат и имеет детей, даже старше Скарлетт. Незнакомцы нередко ошибочно называли влюбленную пару отцом и дочерью. Сначала мужчине было неловко из-за того, что влюбился в такую молодую девушку. Однако он решил, что жизнь слишком коротка, чтобы волноваться о том, что подумают другие.



Пара не учитывает разницу в возрасте / Фото Скарлетт

У пары есть много общего

Хотя на этом сайте для знакомств люди часто ищут для себя состоятельного партнера, но в случае Скарлетт и Скотта деньги роли не сыграли.

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Это все о любви, поддержке и наставничестве. У нас обоих были определенные проблемы с психическим здоровьем в начале, и мы помогали друг другу преодолеть это,

– объяснил Скотт.

Несмотря на разницу в возрасте, у пары много общего – одинаковые ценности, взгляды на жизнь и интересы. Скарлетт и Скотт считают, что в отношениях мужчина должен быть кормильцем, а женщина – домохозяйкой.



У пары одинаковые взгляды на жизнь / Фото Скарлетт

Рядом со Скоттом Скарлетт чувствует себя особенной. Ей все равно на разницу в возрасте, ведь главное – любовь. Пара призывает других влюбленных людей не бояться цифр.