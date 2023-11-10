Невероятный подарок: дедушка 40 лет выращивал цветы в своем саду для свадьбы внучки

Сеть всколыхнула трогательная история от Кесси Вударт. На своей странице в TikTok она рассказала о невероятном поступке ее 94-летнего дедушки.

Он более 40 лет выращивал цветы специально к свадьбе внучки. Решилась ли женщина их срезать в праздничный день – читайте дальше.

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Цветы для внучки

Дедушка Кесси Лео имел большой сад вокруг своего дома. Более 40 лет он выращивал там яркие красные цветы. Мужчина запрещал кому-либо другому за ними ухаживать и более того – срезать. Каждый цветочек он берег ко дню свадьбы своей внучки.

Мой дедушка вырастил и сохранил все цветы до дня моей свадьбы. Они были идеальными,

– сказала Кесси.

Кесси занимается верховой ездой и очень любит лошадей. По ее словам она выросла в Южной Индиане, проводя много времени на природе. Свою свадьбу она планировала в соответствующем стиле – создать домашнюю атмосферу уюта. Поэтому все угощения женщина готовила сама, а за неделю до ответственного дня приехала к дедушке за цветами.

Мы вместе позавтракали и пошли срезать цветы. Я хотела запомнить то утро и цветочный участок, потому что для меня это очень особенно,

– отметила Кесси.

Пользователи сети отметили, что не могли сдержать слезы, просматривая видео. А некоторые признались, что лично видели дедушку Лео возле своего дома и его невероятные цветы.

Подарок от дедушки стал украшением помещения, где прошла свадебная церемония Кесси, дополнил букет невесты и даже свадебный торт.