В платье на обнаженное тело: Даша Квиткова взбудоражила сеть горячими фото
Источник:Даша Квиткова
Блоггерка Даша Квиткова после похудения все чаще демонстрирует подтянутую фигуру в откровенных фотосессиях. Недавно она предстала перед камерой, хвастаясь накачанной спинкой.
Эротические и одновременно чрезвычайно чувственные кадры взбудоражили воображение поклонников Квитковой. Она не только эффектно позировала, но и добавила в пост эмоциональную цитату.
Горячее Как сделать секс в машине комфортным: 5 пикантных поз
Чувственные фото Даши Квитковой
Для чувственной фотосессии любимица миллионов выбрала черное полупрозрачное платье с длинными рукавами. Пикантности образу придало то, что Даша надела его на обнаженное тело, а большой разрез на спине, благодаря которому была видна татуировка, подчеркнул стройную спортивную фигуру, которой после похудения блоггерка все чаще хвастается в соцсетях.
Белокурые волосы Квиткова собрала в небрежный низкий пучок, а на лице сделала легкий макияж. Она грациозно извивалась перед камерой, показывая свою женственность и сексуальность.
Своими ступнями ты встал мне на ноги, прижав их к земле, и возжелал, чтобы я встала. И я встала,
– написала блоггерка под фото.
Для просмотра всех фото пролистывайте направо:
Такое жаркое и одновременно нежное сообщение подписчики Квитковой не смогли оставить без внимания. В комментариях они засыпают Дашу комплиментами.
- "Очень красиво и женственно! Я обожаю участвовать в таких фотосессиях, а Даша вдохновляет!"
- "Какая же спинка!"
- "Ты вдохновляешь любить себя и свое тело!"
- "Поджог!"
- "Эстетика зашкаливает!"