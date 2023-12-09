Цвет года – персиковый пух: как организовать свадьбу в этом оттенке

На днях Института цвета Pantone выбрал цвет в 2024 году. Самым трендовым стал оттенок персиковый пух. Поэтому молодоженам, планирующим свадьбу на этот год, стоит присмотреться, ведь этот нежный цвет сделает ваш праздник стильным и актуальным.

Персиковый пух – это теплый и уютный цвет, который в цветовой палитре находится между розовым и оранжевым. Как добавить его в свою свадьбу – читайте дальше.

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Как использовать цвет года на своей свадьбе

Персиковый пух удачно сочетается с лавандовым и желто-зеленым цветом, поэтому можете выбрать именно такую цветовую гамму для вашей свадьбы. Кстати, эти цвета идеально подойдут для празднования в стиле 70-х годов. Похоже, что наиболее трендовой будет именно свадьба с эстетикой 70-х и в цвете персиковый пух. Раньше даже Pinterest сделал такой прогноз.

Самый первый элемент вашей свадьбы, который увидят гости – это свадебные приглашения. Выберите бумагу в цвете персиковый пух.



Свадебные приглашения в 2024 году / Фото Brogen Jessup

Если вы решили выбрать персиковый пух цветом своей свадьбы, то непременно предупредите гостей о дресс-коде. Вы получите невероятно нежные свадебные фото, где все ваши гости будут одеты в один цвет. Вы можете добавить в палитру еще бежевый, абрикосовый и розовый. Так и гостям будет легче подобрать одежду, и общая картинка будет более интересной.

Особенно красивы эти цвета будут, если празднование состоится на природе.



Персиковый пух идеально подойдет для дружек платьев / Фото Sarah Anne

Букет невесты в этой цветовой гамме будет невероятным. Теплый оттенок придаст романтичности и элегантности вашему образу. Вы можете выбрать цветы исключительно в персиковом цвете, или добавить в букет оттенки розового и бежевого.



Цветы для букета невесты / Фото Jana Williams

Добавьте персиковый пух к остальным цветочным композициям вашей церемонии. Украшение прохода и арка кремово-розово-оранжевого оттенка создаст ощущение романтического сада. Если вы решите сделать персиковый цвет центральным, добавьте к нему оттенки фиолетового и розового.



Арка в трендовых цветах / Фото Jose Villa

Если вы планируете более бюджетную свадьбу, ведь цветы в декоре – это всегда дорого, то советуем выбрать фон в персиковом цвете и стилизовать его несколькими композициями.



Фотозона в цвете персиковый пух / Фото Hannah Baldwin

Кстати, идеально к свадьбе в таком цвете подойдет апероль. Поэтому подумайте над тем, чтобы в начале свадьбы вместо шампанского подать гостям этот вкусный коктейль.



Апероль будет в тренде на свадьбах 2024 / Фото Сaroline Lima

На столы для гостей добавьте салфетки цвета персиковый пух и свечи. Это прибавит еще больше романтики.



Сервировка стола для гостей / Фото Les Loups

Мы убеждены, что если вы выберете этот цвет для вашей свадьбы, то она будет невероятно нежной, романтичной и игривой. Однако помните, что в свадебных вопросах лучше ориентироваться на то, что вам нравится, а не признано трендовым.