Одиночество в отношениях: 6 советов, как преодолеть это чувство

Брак и семья не гарантируют, что в какой-то момент кто-то из партнеров может почувствовать себя одиноким. И это не просто скука, это потеря связи.

Ставить точку в отношениях в таком случае не стоит. Специалисты поделились 6 действенными советами, как преодолеть чувство одиночества в отношениях.

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Как преодолеть одиночество

Люди могут чувствовать себя одинокими в отношениях, поскольку не могут быть собой, считают специалисты. Одиночество – своеобразная эмоциональная и психическая изоляция. Утаивание настоящих чувств, симпатий, потеря связи с партнером – непосредственные намеки на эту проблему.

Чувство одиночества может быть связано с тем, что вы находитесь не с тем человеком. Или наоборот – боитесь впустить любимого или любимую слишком далеко в свою жизнь. Вы не решаетесь открыться и показать себя настоящим.

Не бойтесь быть собой / Pexeles

Есть несколько советов, как преодолеть это чувство.

1. Быть собой. Чем больше вы откроетесь окружающим и будете собой, тем крепче будут ваши отношения. Не бойтесь показать свою уязвимость – поддержка партнера только поможет взаимоотношениям.

2. Учитывайте риски. Чтобы показать себя настоящим, нужно рискнуть. Не всегда можно угадать поддержит ли партнер в нужный момент и справится ли с вашими эмоциями. Но рискнув проявить себя, вы боретесь с чувством одиночества в отношениях.

3. Определите свою самооценку. Честно и откровенно поговорите сами с собой. Задайте прямые вопросы: почему вы чувствуете одиночество. Здесь лучше всего могут помочь медитации и долгие прогулки на свежем воздухе, чтобы упорядочить свои мысли.

Откровенно поговорите с собой / Pexeles

4. Говорите. В ощущении одиночества не стоит винить партнера. Он также не может догадаться и о причинах вашего состояния. Поэтому начните с кротких просьб о том, что вам нужно. Когда партнер понимает ваши потребности, то таким образом легче вас утешить.

5. Не плывите по течению. Этот совет больше дополняет предыдущий – научитесь высказывать свои мысли. Пары, которые долгое время находятся в отношениях, плывут по своему эмоциональному течению. Общайтесь с партнером о том, что смущает.

6. Слушайте. Научившись говорить, не забывайте и об умении слушать. Да, важно быть честным и откровенным в отношениях, но таким образом не бояться услышать эту откровенность от партнера. Вместе переживая определенные эмоции, вы никогда уже не будете чувствовать себя в одиночестве.