"Он молния, а я улитка": что женщины говорят о быстром развитии отношений

Все романтические отношения развиваются с разной скоростью. Но иногда бывает, что кто-то из партнеров насколько увлечен другим, что желает все ускорить.

Правильный темп имеет важное значение для развития глубокой любви и хорошего секса. Быть на одной волне со своим партнером – это избежать большого количества недоразумений.

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Что женщины говорят о быстром развитии отношений

"У меня нет терпения, и если я чувствую связь с парнем, я хочу быстрее встретиться. Я не хочу тратить слишком много времени на бессмысленную болтовню".

"Слишком быстро означает быстрее, чем я хотела бы. Возможно, это слишком быстро становится физическим для одного из партнеров".

"Я ждала секса две недели, то есть три свидания. Меня больше волнует эмоциональная привязанность".

"Я предпочитаю быстрые встречи. Я, пожалуй, одна из немногих женщин, которые терпеть не могут обмениваться сообщениями".

"Мне нравится знакомиться с парнем в живую в первую неделю, когда я с ним общаюсь".

"Нет такого понятия, как слишком рано. Только слишком поздно".

"Я встречусь как можно скорее, если парень меня заинтересовал. Однажды я пошла на свидание через час после знакомства".

"Я двигаюсь медленно, как улитка. Парень, с которым я встречаюсь, движется со скоростью молнии. Однако он согласился позволить мне задавать темп на моем комфортном уровне, и с тех пор он не ускорялся".

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"Я думаю, что это слишком быстро, если: 1. Один человек движется быстрее/медленнее, чем другой, и оба партнера не разделяют одинаковые чувства; 2. Вы берете на себя обязательства, не зная до конца человека".

"Двигаться быстро – это не всегда плохо. Мы с бойфрендом уехали вместе за границу через 5 недель после знакомства, но мы все еще вместе спустя 7 лет".

"За 2 недели мы почти жили вместе, и мы все еще вместе через 5 лет".

Поэтому можно подытожить, что не существует идеального темпа для развития ваших отношений. Кто-то может признаться в любви в первый месяц, а кто-то – через год. Если вам кажется, что все движется слишком быстро и вы не готовы – будьте откровенными и расскажите обо всем партнеру.