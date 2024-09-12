Остались друзьям: женщина, влюбленная в самолет, завершила свои отношения с Boeing 737

У Мишель Кёбке – объектофилия. Она влюбляется в предметы. 9 лет девушка находилась в отношениях с самолетом Boeing 737. Сейчас они решили разойтись и остаться друзьями.

История Мишель и Boeing 737 началась в 2014 году. Тогда девушка впервые увидела его в Тегеле – берлинском аэропорту. Тогда она поняла, что видит перед собой любовь жизни.

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Как развивалась история любви

В течение следующих 6 лет женщина видела любимого только через окно берлинского аэропорта. В то же время в 2019 году у них было романтическое свидание в ангаре. Тогда Мишель впервые смогла коснуться Boeing 737.

Время в ангаре было самым красивым моментом моей жизни, и когда я была с ним, мы наслаждались временем, проведенным вместе, мы целовались, и я ласкала его,

– заявила Мишель.



Мишель покупала маленькие копии любимого / MDWfeatures

Ангар, где стоял Boeing 737, Мишель называла их домом. Тогда окрыленная Мишель заявляла, что собирается туда переехать. В то же время пока эти отношения уже завершились. Мишель рассказала, что они с Boeing 737 мирно разошлись. Сейчас они – просто друзья. Кроме того, Мишель отметила: она уже готова к новым отношениям.