Что такое любовь и сколько она живет: эксклюзивное интервью с психологом ко Дню влюбленных

На Земле – более 8 миллиардов людей. И почти каждый и каждая из них влюблялись или влюбится по крайней мере раз. Любовь воспевают поэты, исследуют философы и романтизируют режиссеры. А какая она на самом деле – узнаем в разговоре с психологом Юлией Богаченко.

Love 24 пообщался с психологом Юлией Богаченко, чтобы выяснить: что такое любовь, сколько на самом деле она живет, как действовать, когда любимый человек не отвечает взаимностью, и почему сериалы – плохие советчики для реальности.

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Что такое любовь и сколько она может длиться

Что такое любовь – с точки зрения психологии? Ее можно назвать эмоциональным состоянием с долговременным эффектом?

Любовь – это чувство глубокой эмоциональной привязанности. Оно сопровождается совокупностью всех психических состояний.

Любовь побуждает делать какие-то хорошие поступки, не ожидая ничего в ответ. Ты смотришь на эмоции другого человека, и они тебя вдохновляют. Почему о любви так много пишут писатели, философы, мудрецы? Потому что она – источник вдохновения. Создавать здоровые отношения в паре – один из признаков психического здоровья.

Относительно долговременности – это индивидуально. Зависит прежде всего от эмоционального состояния человека, от уровня психологического комфорта, от готовности быть открытым или открытой. Потому что иногда бывает такое, что человек любит, но прошлый негативный опыт мешает приблизиться и заставляет заблокировать чувство или убежать от него. Человек часто путает здоровую и травматическую любовь.

Как в наше время понять, "здоровая" ли любовь?

Здоровая любовь поддерживает нас, наполняет эмоциями и позволяет двигаться вперед. Это – взаимодействие между людьми на всех уровнях. Влюбленные часто говорят: "Я постоянно хочу быть рядом с любимым человеком".

Травматическая любовь – когда люди не могут выдержать даже минуты разлуки. Например, любимый или любимая уходит на работу, а начинает казаться, что он или она уже никогда не вернется. Поездка в командировку – вообще вызывает страх.

Вообще отношения между взрослыми – очень накладываются на детский опыт. Все зависит от того, насколько один человек может доверять другому. Доверие формируется примерно в год. Если мама любит и ласкает ребенка, реагирует на крик или плач, всегда рядом, то 99%, что во взрослом возрасте удастся сформировать хорошие отношения.

Если же не удовлетворялись базовые потребности ребенка, это наложит свой отпечаток.

Гармония с миром и самим собой возможна только при условии равновесия уровня доверия к себе и миру. Лица, которые от рождения имеют комплекс базового недоверия к миру, постоянно испытывают депрессию, тревогу, страх, враждебность к окружающим. Они не доверяют знакомым, друзьям, врагам, близким и дальним родственникам, а порой и самим себе.

Фундамент доверия формируются в первых годах жизни, в частности в период младенчества и раннего детства. Взаимодействие с родителями и другими опекунами играет важную роль в создании доверительного эмоционального фона для ребенка и накладывается во взрослой жизни в отношениях.

Что делать, если человек понял: его любовь – травматическая? Немедленно к психологу?

Есть такой момент как психоэдукация. Человек может прочитать об этом в литературе, узнать в тексте себя и проанализировать, почему так произошло. Стоит включить саморефлексию. Стоит подумать: что я делаю не так, что мой партнер или партнерша делает не так. Это – как вести расследование. Если нужно скорректировать некоторые моменты, человек и сам может справиться.

Если же отношения – абьюзивные, человек испытывает страдания, лучший вариант – поработать с психологом. Потому что если уже однажды человек попал в такие отношения, то и в следующем – наступит на те же грабли. Можно сказать, что человек рядом – не хороший, но на самом деле важно – осознать: "Почему я притянула такого человека, почему он рядом со мной". Надо взять на себя ответственность – почему я выбрал (выбрала) такого партнера или партнершу.

К слову, выбор психолога – очень ответственное дело. Надо выбрать того, который подходит конкретному человеку.

Взаимная любовь может длиться всю жизнь

Сколько в здоровых отношениях может длиться любовь?

Здесь можно говорить о влюбленности или любви.

Влюбленность – цветочно-конфетный период. Человек видит мир в розовых красках. Партнер или партнерша кажется идеалом без всяких минусов. Этот период – скоротечный. Он имеет свой срок годности.

Если же мы говорим о здоровой взаимной любви, она может длиться всю жизнь. Чувство будет проживать трансформацию. Любовь будет преодолевать препятствия и становиться другой, но оставаться. Если любовь есть, она – есть, и ничего с ней не сделаешь. Важно, чтобы люди были на первом месте друг у друга.

Существует ли любовь с первого взгляда

Психологи верят в любовь с первого взгляда? Или это лишь выдумка для романтических комедий?

Исследования показывают, что впечатление формируется в течение первых 5 минут. Мы вербально или невербально ловим сигналы другого человека.

Хотя все-таки с первого взгляда я бы не сказала о любви. Я сказала бы о влюбленности, которая со временем может перейти в любовь. Потому что она – проверена временем.

Иногда бывает, что человек заранее влюбляется в образ, а тогда встречает кого-то, на кого его можно "примерить". Но это все равно влюбленность в образ, а не в реального человека. Потому что его надо сначала узнать. В конце концов, любовь, отношения – это работа.

Как человек выбирает, в кого влюбиться

Как мы выбираем, в кого влюбляться?

К 3 годам у нас на 45% сформирован образ будущего партнера или партнерши. К 6 годам – на 60%. На 18 лет приходится лишь несколько процентов.

Хотим мы того или не хотим, образ обычно складывается из того, что мы видим в семье. Дочери родителей с зависимостями могут найти мужчину с зависимостью, хотя и обещают себе, что никогда не будут иметь таких отношений. Иногда ребенок может ловить обиды не только родителей, но и дедушки и бабушки. В некоторых случаях это спасает его будущие отношения.

Образ формируется у нас в голове как трафарет. Во взрослой жизни мы берем его и прикладываем к другим людям. Этот трафарет – это наши ценности, наши привычки, наши предпочтения. Если партнер или партнерша идеально "попали" в трафарет, влюбленность может стать любовью. Супер, если так произошло.

Любовь – это когда принимаешь человека с его хорошими и плохими качествами. Стоит понимать, что идеалов нет.

А этот "трафарет" можно изменить? Если детство дало не слишком хорошую историю.

Изменить что-то нельзя только тогда, когда человек – уже ушел от нас. В остальных случаях шанс на изменения есть всегда.

Человек с точки зрения психологии – субъект. Он постоянно меняется. Если бы человек не имел шанса на изменения, то зачем тогда вообще психотерапия?

Но есть такая фраза: боль от жизни должна быть больше, чем боль от психотерапии. Тогда произойдут изменения. Человеку должно действительно мешать то, что он хочет изменить. Тогда есть мотивация. Надо взять ответственность за свою жизнь.

Потому что не всегда человек идет к психологу, чтобы измениться. Некоторые ходят, чтобы поддержали. Некоторые – по принципу: все ходят, и я – пойду. Действительно болит нескольким процентам.

Как сохранить отношения

Как влюбленным работать над своими отношениями?

Лучшим растворителем недоразумений является уважение, разговор и желание быть вместе. Если двое хотят быть вместе, они сделают для этого все. Это желание должно превышать все остальное.

Нужно садиться и говорить. А проговоренное подкреплять поступками. Важно, чтобы каждый видел свою сторону, а не просто говорил партнеру или партнерше "ты – виноват" или "ты – виновата". Есть такая фраза: правду надо подавать как красивое пальто, а не швырять в лицо, как мокрое полотенце. Тогда мы не просто говорим "ты – такой-сякой", а даем понять, что "мне неприятно, когда ты так делаешь, это оскорбляет мое достоинство". В отношениях надо говорить не сквозь обвинения, а сквозь призму своих ощущений. Когда вы ссоритесь с другим человеком, помните о том, хотите вы сохранить эти отношения или разойтись. Потому что иногда в ссорах можно такого наговорить, что никакие извинения не помогут.

Можно пойти на парную терапию. Даже один сеанс иногда может дать очень хороший результат. Психотерапевт выступает как переводчик.

Что такое – невзаимная любовь

Как пережить невзаимную любовь? Чтобы обойтись без этого клише из фильмов: ведерко мороженого, слезы и "Бриджит Джонс" по телевизору.

Прежде всего спросить себя: а почему я люблю того, кто меня не любит? Когда человек любит себя, он не позволит такого. Недавно мне звонил парень, который заявил, что его девушка больше не хочет быть с ним, а он пытается всеми силами ее вернуть. А для чего? Жить и знать, что тебя не любят – это твое желание?

Если человек себя уважает, он ищет здоровые отношения.

Чаще всего невзаимная любовь – фантазийная. Тогда влюбляются в образ, а не в личность со своими плюсами и минусами, и это приносит много страданий. Здоровая любовь должна дарить ощущение счастья.

Выбор человека – быть жертвой или найти свое счастье. Дети живут в сказках, а мечты взрослых более зрелые.

Иногда женщины пытаются спасти мужчину и попадают в абьюзивные отношения. А для чего спасать? Надо себя сначала спасти. А когда спасешь себя, спасать других уже не будет времени и желания.

Как фильмы и сериалы о любви влияют на нашу жизнь?

В сериалах нам не показывают спокойную жизнь, потому что на это было бы скучно смотреть. Кто-то смотрит их, а кто-то – живет в них. В сериалах всегда есть страдания. Мы хотим в жизни сериального интереса, но не хотим сериальных страданий. А так не бывает. Они идут бок о бок.

Не каждый готов к тихой спокойной жизни. Обычная здоровая реальность может быть не такой интересной, как сериал, где дон Пабло любит Санту-Лючию, Санта-Лючия любит Хосе, а Хосе – Марию.

Если в сериале показывают, что во время ссоры нужно бить посуду, некоторые люди решают делать это в жизни. Обычно вся их жизнь проходит как сериал, а отношения это одна из сфер, в которой этот сериал реализуется.

Какая пара для тебя – пример?

Бабушка с дедушкой, которые сидят на лавочке и слушают птиц. Их любовь устойчива и прошла немало хорошего и плохого, и несмотря на это они шли бок о бок всю жизнь.