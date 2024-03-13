В 100% случаев из 100%: какой сигнал свидетельствует, что ваши отношения – обречены

Без сомнения, в отношениях каждой пары бывают моменты взлетов и падений. Однако то, что должно оставаться при любых обстоятельствах, – взаимное уважение.

Эксперт по отношениям Дебби Риверс рассказала, какой сигнал свидетельствует, что у пары – нет будущего. При таких обстоятельствах нужно расходиться здесь и сейчас.

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Какой сигнал свидетельствует, что отношения – обречены

По словам Риверс, пренебрежение – главный "красный флажок" в отношениях. Если оно появляется в отношениях со стороны партнера или партнерши, ему или ей надо немедленно говорить "пока".

Пренебрежение может проявляться в неуместных комментариях, обзываниях, жестких шутках, закатывании глаз и тому подобное. Это происходит, когда один человек в отношениях вдруг решает, что он – лучше своего партнера или партнерши.

Это, как правило, случается, когда в отношениях есть долговременные обиды и нерешенные проблемы. Это начинается с постоянных негативных мыслей о вашем партнере,

– говорится в сообщении.

Если кто-то в паре начинает проявлять пренебрежение, эти отношения уже не стоит спасать. Рано или поздно оно приведет к серьезному конфликту и вспышке агрессии. По словам экспертов, именно пренебрежение – наиболее разрушительное негативное поведение в отношениях. Оно их разрушает вдребезги.