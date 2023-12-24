Что происходит с твоими глазами, когда ты влюбляешься: ответ удивит

100 против 1, что хоть раз в жизни кто-то и говорил тебе: глаза – зеркало души. Однако это следует оставить для поэтов. А что говорят ученые, читай дальше.

Что же по поводу love story может сказать взгляд, исследуют уже длительное время. Известным в научных кругах стал эксперимент, когда студентам и студенткам раздали фотографии незнакомцев и незнакомок.

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Если человек на фото вызывал сексуальное желание, то взгляды переходили от лица к телу. Если же вспыхивало что-то вроде любви с первого взгляда, он фокусировался исключительно на лице.

Что же происходит, когда ты влюбляешься

Расширяются зрачки.

Любимый приём из романтических фильмов. Знаешь, когда они смотрят друг на друга, а на фоне поет Эд Ширан. В мультиках вместо зрачков еще и красные или розовые сердечки могут добавить. На самом же деле эта реакция называется мидриаз. Она означает, что ты ощущаешь чрезмерное возбуждение.

Антропологиня Гелен Фишер рассказала: когда ты влюбляешься в кого-нибудь, это вызывает активность в лимбической системе мозга. Так поступает сигнал к гипоталамусу. Далее происходит выброс адреналина, контролирующий мышцу радужки. Зрачок растягивается, и мы получаем киношный эффект в жизни.

А действительно ли глаза можно считать зеркалом души?

Спойлер – это имеет смысл.

Все потому что глаза – первые проводники для зрения.