Есть в каждом холодильнике: 5 продуктов, которые перезагрузят вашу сексуальную жизнь

Вы удивитесь, но перезагрузить свою сексуальную жизнь можно не только в секс-шопе или посетив специалиста. Для этого достаточно уделить больше внимания своей продуктовой корзине в супермаркете.

Мы точно знаем, что игристое и устрицы настраивают на романтический лад. В то же время увеличить уровень страсти можно и более бюджетными продуктами.

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Не секрет, что от правильного питания улучшаются все сферы жизни. Но знали ли вы, что определенная пища может усилить нервные импульсы к и от половых органов, а также сбалансировать половые гормоны.

Когда тело получает все необходимые ему вещества, либидо повышается. Желание наступает естественно, а достичь оргазма легко. Между тем, вредная пища, если ее потреблять на постоянной основе, может существенно ухудшить качество интимной жизни.

В частности, негативное влияние на гормоны оказывают булочки, газированные напитки и десерты с высоким содержанием сахара. Конечно, не значит, что следует делить пищу на "вредную" и "полезную". В то же время нужно соблюдать баланс.

Ученые десятилетиями исследовали связь между тем, что мы едим, и тем, сколько мы занимаемся сексом или желаем его, – говорится в сообщении.

5 продуктов для усиления удовольствия: