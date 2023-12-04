Есть в каждом холодильнике: 5 продуктов, которые перезагрузят вашу сексуальную жизнь
Источник:The Sun
Вы удивитесь, но перезагрузить свою сексуальную жизнь можно не только в секс-шопе или посетив специалиста. Для этого достаточно уделить больше внимания своей продуктовой корзине в супермаркете.
Мы точно знаем, что игристое и устрицы настраивают на романтический лад. В то же время увеличить уровень страсти можно и более бюджетными продуктами.
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Не секрет, что от правильного питания улучшаются все сферы жизни. Но знали ли вы, что определенная пища может усилить нервные импульсы к и от половых органов, а также сбалансировать половые гормоны.
Когда тело получает все необходимые ему вещества, либидо повышается. Желание наступает естественно, а достичь оргазма легко. Между тем, вредная пища, если ее потреблять на постоянной основе, может существенно ухудшить качество интимной жизни.
В частности, негативное влияние на гормоны оказывают булочки, газированные напитки и десерты с высоким содержанием сахара. Конечно, не значит, что следует делить пищу на "вредную" и "полезную". В то же время нужно соблюдать баланс.
Ученые десятилетиями исследовали связь между тем, что мы едим, и тем, сколько мы занимаемся сексом или желаем его, – говорится в сообщении.
5 продуктов для усиления удовольствия:
- ягоды;
- капуста;
- грибы;
- авокадо;
- листья зеленого салата.