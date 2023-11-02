В частности, первое или даже отдельное место вне списка занимают вопросы, которые могут вызвать оборону или незащищенность партнера из-за определенных распространенных нарративов и так далее. Детальнее обо всем этом – дальше.

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Не делайте этого

Две фразы табу: "ты никогда не делаешь этого" или "ты всегда делаешь это". Слова "никогда" и "всегда" следует избегать во время секса. Эксперты считают их преувеличением и своеобразным "нападением" на характер партнера, а не его или ее какое-либо поведение.

Подобные формулировки вынуждают партнера обороняться. Вместо этого следует быть более конкретными. И если идете с определенной критикой, то имейте и свои идеи.

Называйте вещи своими именами, если предварительно не договорились с партнером о другом. Речь идет о том, что иногда некоторые пары называют определенные части тела какими-то смешными, кроткими или придуманными именами и названиями. Эксперты советуют избегать этого, поскольку части тела являются составной частью идентичности человека.

Используйте внешние инструменты для улучшения сексуального опыта. Не стоит относиться отрицательно к тому, если, например, партнер просит лубрикант или вибратор для секса. Это не связано с вашей внешностью или производительностью – просто у каждого своя физиология. Подумайте, какие преимущества из этого будете у вас.

Експерименти вносять різноманітність у сексуальне життя, але звертайте увагу на якість контрацепції. Так, продукція Durex® проходить тестування електронікою та випробування на якість. Все, щоб ви почувалися безпечно.



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Не просите партнера при сексе не использовать контрацепцию. Во-первых, эта защита может уберечь от нежелательной беременности, во-вторых – инфекций, передающихся половым путем. Разговор об этом следует начинать до интимности и если вы таким образом решили вывести ваши отношения на новый уровень, то ответственно отнеситесь к этому в плане здоровья. Пройдите оба заранее медицинское обследование.

Старайтесь не выражать отвращение к тому, что ваш партнер считает сексуальным, а вы нет. Если вам предлагают то, что отталкивает вас, можно начать фразу со слов "это не совсем то, что мне нравится" и аргументированно объяснить. Это только ваши ощущения. Ими не стоит пренебрегать.