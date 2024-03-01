Действительно ли женатые люди – счастливее: опрос показал неожиданный результат

Ученые провели масштабное исследование, чтобы выяснить, действительно ли люди в браке – действительно счастливее. Результат показал, что на это влияет много факторов.

Опрос провел Американский институт исследования общественного мнения. Автор исследования Джонатан Ротвелл заметил, что в целом результат можно свести к такому выводу: люди – счастливы в счастливом браке.

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В течение 2009 – 2023 года участие в опросе приняли около 2,5 миллиона человек. Их ответы различались в зависимости от возраста, пола и уровня образования.

Я не думаю, что мы когда-нибудь дойдем до момента в социальных науках, когда мы сможем сказать, приносит ли брак счастье, или нет, и с какой-то точностью,

– подчеркнул Ротвелл.

Однако он подчеркнул, что верит: люди, которые живут в несчастливом браке, – несчастнее тех, кто вообще не состоит в браке.

Между тем психолог Ян Кернер заметил: за последние годы представление людей о браке изменилось. Раньше он был чаще всего "романтический", а теперь – "дружеский". Люди охотнее вступают в брак с лучшими друзьями, а не страстными любовниками. Такие истории – о надежности и партнерстве, а не "химии", от которой воздух начинает вибрировать.