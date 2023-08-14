Чрезмерное внимание партнера: как не переборщить с любовью

Внимание и приверженность партнера – это определенно хорошо. Но чрезмерное их проявление может привести к такому явлению как Love Bombing или "любовная бомбардировка".

Рассмотрим пример. Вы встретили человека, который долгое время интересовался вами, "засыпал" комплиментами и постепенно вошел в жизнь так, что вы оказались не только наедине с партнером, но и в полной изоляции от своих друзей и любимых занятий. Это не что иное, как Love Bombing – "любовная бомбардировка". Как она может перерасти в незащищенность и манипуляцию – объясним в этой статье.

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Love Bombing как манипуляция

"Любовная бомбардировка" – это своеобразная форма эмоциональной манипуляции, которая проявляется в чрезмерном проявлении привязанности и внимания на ранних этапах отношений для получения контроля над партнером. Обычно такие истории случаются после разрыва отношений, когда чувствуется потребность знать 24/7, где партнер, с кем и так далее.

Исследователи установили, что такой тип поведения свойственен людям с низкой самооценкой.

Когда самооценка человека высока, нет необходимости искать подтверждение (любви – 24 Канал) у другого человека. А когда низкая – скорее всего партнер станет "любовным бомбардировщиком", чтобы усилить чувство благодарности в отношениях и уменьшить вероятность быть отвергнутым или чувствовать себя нежелательным,

– объяснили они.

Три шага противостояния

Если рядом с вами появился именно такой человек, у психологов есть три совета как противодействовать "любовной бомбардировке".

1. Ограничение. Вы стали замечать чрезмерное внимание своего партнера к себе и поняли, что большую часть времени уделяете ему – установите границы. Проговорите четкое время для встреч, например раз в неделю. Объясните, что вы хотите расширять свой круг общения и с другими людьми.

Не бойтесь "обиженных" чувств. Если будете последовательными в своих ограничениях, поймете: действительно ли человек интересуется вами, или это просто была иллюзия.

Установите время на общение с партнером/herway.net

2. Отказ. "Любовные бомбардировщики" обычно могут дарить дорогие подарки и делать широкие жесты требуя благодарности. Если такая ситуация вызывает дискомфорт – вежливо откажитесь от презентов, попросите притормозить.

Если партнер замедлится и поймет причину, это может положительно повлиять на развитие отношений.

Откажитесь от подарков, если из-за них вам неудобно/Shutterstock

3. Отступление. При всех попытках притормозить "любовную бомбардировку" партнер не останавливается – оставьте его. В этом случае пора поставить точку в таких токсических отношениях и защитить свое психическое здоровье.

Конечно, "бомбардировщик" не привык принимать отказы, а потому сразу не отступится от вас. Можете приобщить к этому своих друзей или родных, которым вы доверяете. Или обратиться к психотерапевтам за советом как правильно поступить в вашей ситуации.

Если ничего не действует – вовремя отступите / Getty Images

Проверить себя

Человек может быть "любовным бомбардировщиком" бессознательно. Хотите проверить себя? Проанализируйте свое поведение по отношению к партнеру:

просил ли он или она уделять немного меньше внимания?

контроль над отношениями является необходимостью?

то, что вы делаете по отношению к партнеру, действительно ваше желание или способ угодить?

спросите партнера, все ли устраивает в ваших отношениях?

Уже после этого можно работать над своим поведением и рассчитывать на продолжительные здоровые отношения.