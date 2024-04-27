В общей сложности Кортез и его любимый выделили на празднование 34 тысячи долларов. Зарплату организатора свадьбы оценили не менее 5 тысяч долларов. Тогда влюбленные стали волноваться, так выйдут за пределы своего свадебного бюджета.

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Чтобы сэкономить, пара решила воспользоваться услугами ChatGPT. Раньше Мария никогда не пользовалась искусственным интеллектом. Однако теперь не представляет без него своей жизни.

Я использую ChatGPT буквально для всего, что касается моей свадьбы,

– подчеркнула невеста.

Так невеста и жених уже сэкономили около 5 тысяч долларов. Они убеждены, что ChatGPT– отличный помощник в планировании свадьбы.

Свадебные организаторы отмечают, что все больше пар пытаются привлечь технологии в организацию собственных празднований. Во-первых, это – удобно, во-вторых, дешево, в-третьих, избавляет от необходимости раскрывать свои свадебные мечты перед посторонними людьми.

Следует заметить, что ИИ заменяет не только организаторов свадьбы, но и представителей других профессий. К слову, отлично справляется с дизайном приглашений и текстами для них.