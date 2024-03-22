Перепутала имя жениха у алтаря: 5 фактов о свадьбе Чарльза III и принцессы Дианы

Король Чарльз III (тогда еще принц) и Диана Спенсер поженились 29 июля 1981 года. Эта свадьба – одно из главных событий эпохи. Миллионы людей из разных уголков мира любовались молодоженами и желали им счастья.

Тогда еще никто не догадывался, какой будет семейная жизнь Чарльза и Дианы. Однако, как бы там ни было, они прожили в браке 15 лет и стали родителями двух сыновей: принцев Уильяма и Гарри.

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5 малоизвестных фактов о свадьбе Чарльза III и Дианы

Свадебное платье Дианы пришлось перешивать

За считанные дни до свадьбы Диана очень сильно похудела, поэтому в последний момент пришлось перешивать свадебное платье. Стоит заметить, что наряд создали в соответствии с пожеланиями невесты. Над платьем работали валлийские дизайнеры Дэвид и Элизабет Эмануэль.

На платье Дианы было пятно

В день свадьбы Диана использовала свои любимые духи Quelques Fleurs. Однако в определенный момент она разлила их. Пятно на платье пришлось прикрывать рукой.

Диана перепутала имя жениха во время свадебной церемонии

Невеста очень сильно переволновалась и случайно назвала своего жениха "Филипп Чарльз", а не "Чарльз Филипп".

Среди гостей была Камилла

Камилла – первая любовь Чарльза и будущая королева Великобритании также была среди гостей. Она получила приглашение на свадьбу в честь свадьбы и воспользовалась им.

В свадебное платье Дианы был вшит талисман

На счастье в браке в платье Дианы вшили талисман. Речь идет о брелке-подкове из 18-каратного золота, усыпанном белыми бриллиантами.