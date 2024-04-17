Личная жизнь Чаплина была очень бурной. Гениальный актер и режиссер женился четыре раза. Последней и самой сильной его любовью стала младшая на 36 лет Уна О'Нил. Их брак длился 34 года и завершился смертью Чаплина. Love 24 рассказывает, что известно о личной жизни гения мирового кино.

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Три брака – три истории о поиске счастья

Первой любовью Чаплина стала очаровательная танцовщица Хэтти Келли. Они познакомились во времена ранней юности, когда чары первых чувств кажутся самыми пьянящими. Неизвестно, фантазировали ли влюбленные хотть раз о совместном будущем, однако их реальность была очень короткой: всего 5 свиданий. Келли вышла замуж, однако ей не суждено было сполна насладиться счастьем: испанка оборвала жизнь танцовщицы в 1918 году. Чаплин узнал о трагической судьбе бывшей возлюбленной только три года спустя.

В 29 лет Чаплин на вечеринке встретил 16-летнюю Милдред Харрис – свою первую жену. Это было восхищение с первого взгляда. К тому времени Чаплин уже мог себе позволить красиво ухаживать. Он засыпал Харрис розами и забирал ее с работы, привлекая внимание коллег.



Отношения Чаплина и Харрис завершились несчастливо для обоих / Getty images

Вскоре Чаплин и Харрис стали любовниками. Неизвестно, чем бы закончились их страстные отношения при других обстоятельствах. Однако Харрис узнала, что беременна. Биографы отмечают, что тогда эта новость не слишком обрадовала Чаплина. Однако перспектива скандала побудила его к быстрому предложению.

После скромной свадьбы Чаплин привел Харрис в свой дом. Казалось, что впереди – спокойная семейная жизнь втроем. Но вдруг выяснилось, что Харрис на самом деле не беременна. Или девушка неправильно поняла сигналы организма, или обманула любовника, чтобы он женился.

Впоследствии у супругов все-таки родился сын. Однако, к сожалению, он прожил всего несколько дней. А уже вскоре между Чаплином и Харрис начался скандальный бракоразводный процесс. Он забрал много сил и нервов у Чаплина, который признавался, что брак с Харрис замедлил его творческий потенциал. Между тем Харрис в свою очередь обвиняла Чаплина в плохом отношении к себе.

В 2024 году Чаплин женился на Лите Грей. Чаплин активно развивал карьеру юной красавицы и, по данным некоторых биографов, соблазнил ее еще несовершеннолетнюю. Это – ужасный факт, который не может иметь никаких оправданий. Есть версия, что именно эти отношения дали почву для романа "Лолита".

На момент свадьбы уже беременной Грей было всего 16. Биографы отмечают, что мать девушки пригрозила Чаплину полицией, поэтому он быстро сделал предложение. В первую ночь после свадьбы Чаплин признавался друзьям, что лучше брак, чем тюрьма.

Грей родила Чаплину двух сыновей. Брак завершился еще более скандальным разводом, чем первый. В суде Грей рассказывала жуткие вещи о супружеской жизни. В конце концов, Чаплин выплатил экс-жене более 800 тысяч долларов, что для того времени было колоссальной суммой.



Чаплин и Грей с сыном / Getty images

В 47 лет Чаплин женился на Полетт Годдар. К счастью, девушка уже была совершеннолетней. Этот брак был менее скандальным, чем два предыдущих. Хотя известно, что Чаплин иногда отпускал в сторону своей жены – легенды золотого Голливуда – колкости.

По данным биографов, этот брак завершился на дружеской ноте. Впоследствии Годдар вышла замуж за Эриха Марию Ремарка и переехала с ним в Швейцарию.



Годар стала легендой Голливуда / Getty images

Уна О'Нил – четвертая жена и родственная душа

Любовью жизни Чаплина стала его четвертая жена – Уна О'Нил. Когда они встретились, ей было всего 17, а ему – 52. Уна – дочь известного писателя Юджина О'Нила и возлюбленная автора "Над пропастью во ржи" Джерома Дэвида Сэлинджера – проходила пробы на роль в фильм Чаплина.



Чаплин и О'Нил прожили вместе счастливые 34 года / Getty images

Лента так и не вышла. Однако она соединила жизни Чаплина и О'Нил. После первой встречи девушка с трепетом вспоминала, какие же голубые у Чаплина глаза. Несмотря на юный возраст, Уна была готова к серьезным отношениям – она хотела семью. А Чаплин впервые почувствовал, что хочет провести с этой женщиной остаток своей жизни.

В этот брак не верил почти никто, кроме самих влюбленных. Однако он продлился 34 года. У супругов родилось 8 детей. Биографы отмечают, что Чаплин и О'Нил были действительно счастливыми, как две родственные души, которые наконец встретились.