Бывшие жених и невеста 7 лет судятся из-за кольца, подаренного на помолвку

Брюс Джонсон сделал предложение своей любимой Кэролайн Сеттино еще 24 августа 2017 года. Однако через несколько недель планирования свадьбы пара решила разорвать помолвку. Все эти годы с тех пор они никак не могут поделить кольцо от Tiffany, которое Брюс подарил женщине на помолвку.

Бывшие влюбленны не могут поделить кольцо

Брюс и Кэролайн были очень влюблены 7 лет назад. Мужчина сделал предложение своей тогдашней девушке в гольф-клубе в Гарвиче, что в американском штате Массачусетс. На кольце он решил не экономить и поразил Кэролайн украшением за 70 тысяч долларов.

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Влюбленные сразу начали планировать свадьбу, однако их счастье длилось недолго. После помолвки Брюс начал замечать "красные флажки" в поведении своей возлюбленной. По словам мужчины, Кэролайн часто прибегала к словесным оскорблениям, называла его "де*илом", не оценивала его достижений.

В ноябре между влюбленными произошла серьезная ссора, во время которой Кэролайн якобы говорила, что "она красивая женщина, которая может найти себе мужчину когда пожелает". Брюс нашел в телефоне невесты переписку с другим мужчиной и решил, что у нее есть роман.

Сама Кэролайн в суде говорила, что не изменяла жениху, а переписка, которую он увидел, была якобы с "близким другом".

Однако Брюс больше не мог доверять любимой и решил разорвать помолвку. Это стало началом долгой судебной волокиты. Мужчина хотел вернуть дорогое кольцо, которое подарил женщине на помолвку, но она не собиралась его отдавать.

Различные суды выносили разные решения по этому делу, в конце концов влюбленные дошли до Верховного суда штата. Первое заседание состоится 6 сентября, так что вскоре Брюс и Кэролайн наконец-то услышат финальное решение.