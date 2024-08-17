Голливуд отдыхает: СМИ раскрыли главный секрет Кейт Миддлтон и принца Уильяма

Поклонники Кейт Миддлтон и принца Уильяма просто обожают узнавать новые факты о паре. На этот раз СМИ раскрыли секрет в лучших традициях шпионских фильмов.

Кейт и Уильям начали встречаться еще в 2000-х. С первых дней интерес к паре был просто колоссальным. Британские СМИ буквально "охотились" на пару. В это время и появился секрет принца и принцессы Уэльских.

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СМИ раскрыли секрет Кейт и Уильяма

В первые годы своих отношений Кейт и Уильям часто отдыхали вместе. Они посещали курорты не только Великобритании, но и самые красивые уголки других стран мира. Из отрывков из книги "Кэтрин, принцесса Уэльская" стало известно, что при заселении в отеле пара использовала кодовые имена – мистер и миссис Смит.

Иногда они заселялись в отеле, используя имена мистер и миссис Смит,

– говорится в сообщении.



Супруги очень любят путешествовать / Getty images

Интересно, что мистер и миссис Смит – герои культовой ленты о влюбленных киллерах. Их роли сыграли Брэд Питт и Анджелина Джоли. В то же время лента вышла в 2005 году, поэтому, очевидно, не она вдохновила Уильяма и Кейт.

Также интересно, что во время отдыха на Сейшелах пара использовала кодовые имена "Мартин и Роуз Миддлтон".