Королева дрожала от ужаса: СМИ обнародовали жуткий факт о браке Дианы и Чарльза

СМИ назвали деталь о браке короля Чарльза и принцессы Дианы, которая поражает до глубины души. Во время визита королевской четы в Сандрингем чуть не произошла трагедия.

Daily Mail опубликовал жуткую историю из биографии принцессы Дианы. Как выяснилось, принцесса Уэльская угрожала Чарльзу, что бросится с лестницы. В то время она была беременна принцем Уильямом.

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Что известно о трагическом моменте

По данным СМИ, эту историю когда-то рассказала сама Диана. Она поссорилась с Чарльзом и заявила, что бросится с лестницы. В Daily Mail заявили, что Чарльз отреагировал очень цинично.

Я не буду слушать. Ты всегда это делаешь со мной. Сейчас я собираюсь кататься,

– сказал будущий король.

По данным биографов, такую реакцию спровоцировали слова друзей Чарльза, которые рассказывали, что "Диана должна взять себя в руки".

Кроме того, СМИ отмечают: королева Елизавета II была свидетелем этой сцены. Ее величество была просто в ужасе и дрожала.

К счастью, беременность завершилась успешно. Диана родила здорового мальчика, наследника престола. В последние месяцы перед рождением сына Чарльз старался проводить с женой больше времени.