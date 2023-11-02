Больше страсти в постели: эксперт назвала неожиданные признаки, что вам изменяют

Когда секса с партнером становится больше, люди склонны полагать, что это свидетельствует об улучшении отношений. Однако иногда это может означать кое-что кардинально другое – вам изменяют.

Известная эксперт по отношениям Трейси Кокс назвала 10 признаков, которые могут свидетельствовать о том, что партнер вам изменяет.

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Больше страсти

Некоторые люди становятся более страстными в постели дома, когда занимаются сексом на стороне. Мысль об этом тайном романе их возбуждает. Отсюда и объясняются изменения в интимной жизни.

Некоторые получают удовольствие, переходя с одной кровати в другую. Еще одна подсказка: ваш партнер более уверен в себе в постели и хочет попробовать то, что он обычно не стал бы,

– объяснила Кокс.

Перепады настроения

Если ваш партнер, то взбешенный, то очень нежный – это еще один признак неверности. Ему трудно скрывать роман на стороне, и он чувствует себя виноватым. В такой ситуации и возникают эмоциональные качели.

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Вас обвиняют в измене

Эта хитрая тактика, которую используют те, кто сами изменяют. Если без какой-либо причины ваш партнер начинает придираться к вам и намекать на вашу неверность, то, возможно, изменяет именно он.

Партнер не смотрит вам в глаза

Избегание зрительного контакта может свидетельствовать о том, что партнеру стыдно перед вами из-за измен. Только профессиональные лжецы могут смотреть в глаза любимому человеку и говорить о своих чувствах в то время, когда изменяют.

"Исключение – серийные лжецы. Если вы всегда врали и не видите в этом ничего плохого, вы справитесь с этим без проблем", – добавила Кокс.



Избегание зрительного контакта может свидетельствовать об измене / Фото RDNE Stock project, Pexels

Партнер становится более любящим или критическим

Об измене могут свидетельствовать две крайности:

партнер перестает к вам придираться, позволяет "выигрывать" в спорах. Это означает, что он больше не заинтересован в отношениях;

партнер начинает указывать вам на все недостатки и излишне критикует.

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Изменение интересов

Обычно на этот признак никто не обращает внимания, однако он очень важен. Если ваш партнер внезапно меняет предпочтения – это значит, что на него может влиять другой человек. Например, он всегда любил смотреть триллеры, а теперь предпочитает комедии.

Изменение графика дня

Если ваш партнер внезапно начал ходить в книжный клуб, хотя на самом деле книгами никогда не интересовался, это тоже может свидетельствовать о неверности. Или, например, когда-то он бегал в 5 утра, а теперь – в 19:00.

Заметьте, не начал ли партнер уделять больше внимания вашему графику. Чем больше он знает о том, где и когда вы будете, тем безопаснее он будет встречаться на публике и тем легче ему сойдет все с рук,

– посоветовала экспертка.



Изменение интересов может свидетельствовать о романе на стороне / Фото RDNE Stock project, Pexels

Изменение внешнего вида

Внезапное похудение или изменение стиля одежды могут означать, что ваш партнер или партнерша хочет произвести впечатление на кого-то другого. Кстати, прием душа сразу после прихода домой – тоже тревожный признак в том случае, если партнер раньше так не делал. Он может пытаться смыть запах чужих духов со своего тела.

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Много звонков от неизвестного друга

Партнер или партнерша могли сохранить номер телефона любовника или любовницы под вымышленным именем. Когда же звонит этот человек, ваш партнер говорит, что это давний друг или наоборот новый знакомый. Однако вы этого человека не знаете и никогда его не видели.

Ваши инстинкты говорят вам, что что-то не так

"Особенно прислушивайтесь к своей интуиции, если вы женщина и у вас нет проблем с ревностью. У женщин есть отличные внутренние радары", – пояснила Кокс.

Поэтому не игнорируйте ваши внутренние ощущения и переживания, они могут быть правдивы.

Заметим, все эти признаки только общие и не могут означать, что партнер точно вам изменяет. В любом случае вам лучше поговорить с ним на эту тему.