"Мой муж занимается сексом с моей матерью": беременная женщина опубликовала шокирующее признание

На четвертом месяце беременности Кэтрин узнала, что муж ей изменяет. Двойной шок женщина пережила, когда поняла: любовница – ее мама.

Свою историю Кэтрин рассказала в сети. Измену двух самых близких людей она разоблачила, когда случайно наткнулась на откровенную переписку пары. Муж тогда пошел в душ и оставил телефон на столе.

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Я узнала, что мой 30-летний муж занимается сексом с моей 52-летней матерью. Честно говоря, я не знаю, как реагировать. Я на четвертом месяце беременности и стараюсь не нервничать, потому что это плохо для ребенка,

– призналась Кэтрин.

Мама заявила, что они с зятем – созданы друг для друга

Кэтрин тяжело переживает измену. "Добило" ее сообщение от матери: 52-летняя женщина убеждена, что они с 30-летним зятем созданы друг для друга. Более того, именно эти отношения вроде бы помогли ей пережить смерть мужа. "Заботливая" мама настаивала на продолжении отношений, заявляя, что следует дальше любить и развлекать друг друга.

Женщина писала зятю страстные письма и отмечала, что ее дочери придется это принять. В ответ зять присылал теще интимные фотографии. Когда Кэтрин увидела фото 18+, ее тошнило.

Что делать дальше – непонятно. Кэтрин призналась, что чувствует себя совершенно опустошенной. Ребенок – единственное, что сдерживает ее от серьезного конфликта с горе-родственниками. Как теперь общаться с мамой, Кэтрин не знает.