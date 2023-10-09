Манящая и сильная: подборка лучших образов Беллы Хадид

Американская супермодель Белла Хадид 9 октября отмечает свое 27-летие. Она покорила мировые подиумы и сияла на обложках самых известных изданий.

Но ее звездный путь достаточно непрост. Как Белла попала в мир моды, кто помог ей бороться со сложной болезнью и с кем у Хадид может быть потенциальный роман – рассказываем в материале.

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Путь к славе

Свои модельные корни Белла взяла от матери Йоланды, которая была бывшей моделью и снималась в сериалах. В школьные годы Хадид очень любила ездить верхом на лошадях и даже участвовала в соревнованиях. В свои 14 лет Белла начала работать во фреш-баре, чтобы заработать деньги.

После окончания школы будущая звезда поступила в Школу дизайна в Нью-Йорке, но впоследствии поняла, что хочет заниматься модельной карьерой, как и ее сестра Джиджи. В 2015 году она дебютировала на подиуме для Тома Форда на Неделе моды в Нью-Йорке. В 18 лет Белла стала финансово независимой. Ее лицо появилось на обложках многочисленных журналов. А в своем списке у Хадид были контракты с Bulgari, Fendi и Dior beauty.

Но за первой славой пришел и первый хейт. Беллу обвиняли, что она выглядит слишком худой и никогда не улыбается.

Когда я начала работать моделью, это была такая мощная сила, что я, по-видимому, просто не улыбалась и не хотела этого, а потом стало так, что я не улыбалась вообще,

– объясняла она в одном из интервью.

В 2012 году Хадид диагностировали болезнь Лайма. Это было физически сложное испытание для нее, поскольку сначала она должна была бросить любимое занятие – верховую езду. Впоследствии же были осложнения во время ее работы моделью.

Жизнь не всегда такова, как она выглядит снаружи, и самая тяжелая часть этого путешествия — это судить о том, как ты выглядишь, а не о том, как чувствуешь себя,

– отмечала модель.

Но недавно Белла сообщила, что победила болезнь и чувствует себя хорошо. Отец Хадид называл ее бойцом.

В 2018 году звезда откровенно делилась, что имела нервные срывы из-за работы. Начало карьеры далось Белле не так просто. Она призналась, что плакала утром и вечером, даже во время обеда или перерыва между съемками. Ради поиска баланса и стабильности она на время отказывалась от использования социальных сетей.

Естественно, и личная жизнь красавицы вызвала много разговоров. Известно, что в 2015 году у нее были отношения с музыкантом The Weeknd. Но впоследствии они разошлись из-за противоречивых графиков. В 2020 году Хадид встречалась с арт-директором Марком Калманом, но порвала с ним в начале 2023 года.

"Они были очень влюблены, но отношения в конце концов закончились. Белла – очень приятный человек, но она борется с давлением славы. Она пыталась позаботиться о себе после их развода", – отмечал один из представителей близкого окружения Хадид.

Сейчас говорят о ее отношениях с Августом Бакстером Куинифом – помощником менеджера агентства IMG Models. Он сопровождал Хадид на Каннском кинофестивале в июне 2022 года, хотя непонятно в каком качестве.